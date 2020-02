Avenue 5 : la série HBO avec Hugh Laurie renouvelée pour une saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

« Avenue 5 », la comédie dans l’espace d’Armando Iannucci, portée notamment par Hugh Laurie, reviendra sur HBO pour une saison 2. La chaîne vient de renouveler la série pour de nouveaux épisodes.

Bonne nouvelle pour Hugh Laurie ! L’acteur qui avait porté la série Dr House (2004-2012) pendant huit saisons a peut-être trouvé un nouveau show qui se développera sur plusieurs saisons. On parle évidemment d’Avenue 5, la comédie dans l’espace de HBO qui vient d’être renouvelée pour une saison 2.

Les galères d’Avenue 5 continuent

L’information nous vient de Deadline, qui relaye les propos de Amy Gravitt, à la programmation chez HBO :

Nous avons aimé chaque minute du voyage inaugural de Avenue 5. Armando Iannucci et son équipe sont des maîtres en matière de comédie intelligente et incisive, et l’ensemble du casting, brillamment mené par Hugh Laurie, est sans pareil. Nous avons hâte de voir ce qu’il y a en réserve pour nos héros malchanceux avec une saison 2.

Une bonne nouvelle donc pour Avenue 5, cette nouvelle comédie lancée sur HBO le 19 janvier. Le show est en effet une comédie bien sentie. Dedans, on y suit l’équipage et les passagers d’une croisière spatiale. Alors qu’un incident se produit, la trajectoire du vaisseau dévie et le temps du voyage s’en retrouve rallongé de plusieurs années. Se mêlent alors la colère des passagers et les tentatives de l’équipage de ne pas céder à la panique. Pour le moins difficile avec le propriétaire milliardaire capricieux à bord, et un nombre plus que limité de personnes à bord.

Sans être la comédie de l’année, Avenue 5 bénéficie d’une bonne écriture et d’un décor original. Bien que moins prenante que Veep (autre création d’Armando Iannucci), la série reste un divertissement efficace. A voir si une saison 2 lui permettra de passer à un stade supérieur et évitera la redondance.

Avenue 5 est diffusée sur HBO aux États-Unis et en France sur OCS en US+24. Le prochain épisode, le 5, sera disponible lundi 17 février 2020.