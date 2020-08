Away : nouvelle bande-annonce pour la série Netflix avec Hilary Swank

Après en avoir dévoilé un premier trailer il y a quelques semaines, Netflix vient de mettre en ligne de nouvelles images de sa prochaine série portée par Hilary Swank, "Away". Elle sortira le 4 septembre sur la plateforme.

De quoi parlera Away ?

Le synopsis officiel d’Away annonce une série située dans l’espace et centrée sur cinq astronautes envoyés dans une dangereuse mission sur Mars :

Dans un avenir proche, un vaisseau spatial est envoyé sur Mars avec à son bord une équipe d'élite qui rassemble les meilleurs astronautes des quatre coins du globe. Ils viennent des États-Unis, de Russie, de Chine, d'Inde et du Royaume-Uni. Si leur mission à haut risque se passe bien, ils seront loin de chez eux et de leur famille pendant trois longues années. Leurs relations sur Terre et dans l'espace seront mises à l'épreuve tandis qu'ils devront lutter pour rester en vie et sur la bonne voie afin d'atteindre le but le plus important de l'humanité, sous les yeux du monde entier.

Créée par Andrew Hinderaker, Away est portée par Hilary Swank dans le rôle d’Emma Green, l’une des cinq astronautes qui participent à la mission spatiale. Les quatre autres sont joués par Mark Ivanir, qui prête ses traits à Misha Popov, le représentant de la Russie, Ato Essandoh, alias Kwesi Weisberg-Adebayo, envoyé par la Grande-Bretagne, Ray Panthaki, qu interprète Ram Arya, l’astronaute indien, et Vivian Wu, dans le rôle de Lu Wang, qui prend part à la mission pour la Chine.

Problèmes dans l’espace et éloignement de la famille

Dans la première bande-annonce d’Away, on découvrait la tristesse du personnage d’Hilary Swank, coincée dans une station spatiale et loin de sa famille. Et si celle-ci se voulait assez courte, les nouvelles images en dévoilent bien plus sur la série. On y retrouve les thèmes classiques abordés dans les productions centrées sur des astronautes envoyés dans l’espace pour des périodes prolongées. On peut voir les cinq astronautes confrontés à des dangers typiques de l’environnement dans lequel ils vivent. Ils devront alors gérer les problèmes qui se présentent face à eux tout en maîtrisant leurs émotions, alors que leur famille leur manque terriblement.

On apprend aussi que Matt, le mari d’Emma joué par Josh Charles, rencontre lui aussi des problèmes sur Terre. Il semble avoir des soucis de santé, puisqu’on le voit s’écrouler sur le sol de sa cuisine devant sa fille Alexis, incarnée par Talitha Bateman, et se réveiller à l’hôpital. Cet événement perturbe évidemment Emma, et rend sa mission d’autant plus difficile. Le sujet principal sur lequel insiste la bande-annonce d'Away est la difficulté pour les astronautes de devoir rester concentrés sur la longue mission dont ils ont été chargés alors que leur famille leur manque énormément. On devrait retrouver cette dualité tout au long de la série.