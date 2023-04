B.R.I : la série Canal+ cartonne avec un lancement record !

"B.R.I" a fait un très bon démarrage sur Canal+. La série policière créée par Jérémie Guez et Erwan Augoyard permet à la chaîne de faire sa meilleure audience pour une Création Originale Canal+ depuis 4 ans.

Nouvelle série policière pour Canal+

Ce lundi 24 avril au soir, Canal+ a lancé sa nouvelle Création Originale B.R.I. Une série policière qui n'est pas sans rappeler deux autres programmes de la chaîne cryptée : Braquo (2009-2016) et Engrenages (2005-2020). Cependant, dans cette fiction réaliste créée par Jérémie Guez et Erwan Augoyard, il est question de la brigade de recherche et d'intervention, une unité spécialisée dans le grand banditisme.

B.R.I ©Canal+

Au sein de cette B.R.I de Versailles, on suit une petite équipe composée de Sofian Khammes en leader et des jeunes Ophélie Bau, Théo Christine, Rabah Nait Oufella et Waël Sersoub. Au début de la série, on découvre Bruno Todeschini dans le rôle de Patrick, qui laisse son poste à Saïd suite à son départ en retraite. Et dès les premiers épisodes la tension monte alors que deux clans s'opposent : les frères El Hassani et le clan gitan des Perez.

B.R.I commence fort !

B.R.I n'a visiblement pas manqué ses débuts. La série entièrement réalisée par Jérémie Guez a attiré bon nombre d'abonnés Canal+ pour la diffusion des deux premiers épisodes. "B.R.I a enregistré la meilleure audience pour une Création Originale Canal+ depuis 4 ans" a annoncé la chaîne dans un communiqué de presse et sur Twitter via Maxime Saada, directeur général du Groupe Canal+.

On regrette que Canal+ ne donne pas plus de précision avec des chiffres. Néanmoins, cette annonce permet de se faire une idée du succès de B.R.I. A voir si le public restera présent tout au long des huit épisodes. C'est du moins ce qu'on peut conseiller, tant la série gagne en intensité au fil des épisodes (voir notre critique).

Il faudra évidemment faire les comptes à la fin de la diffusion de la première saison mais avec de tels débuts, B.R.I pourrait bien devenir un nouveau programme majeur de la chaîne. De quoi ravir tout le monde au sein de la production, à commencer par les acteurs qui n'ont pas lésiné pour préparer la série.

B.R.I est à suivre sur Canal+. Le premier épisode est disponible gratuitement sur Mycanal.