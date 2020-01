Baby Yoda rencontre Baby Groot dans une vidéo adorable

Vous avez aimé ? Partagez :

Un rêve de fans est devenu réalité : une vidéo créée par le YouTubeur Mighty Raccoon réunit enfin les adorables Baby Yoda et Baby Groot, les deux coqueluches de Disney, et stars de Marvel et Star Wars.

Les deux plus adorables personnages du Disney Cinematic Universe sont inévitablement Baby Groot et Baby Yoda. Le premier est apparu dans les films Les Gardiens de la Galaxie (surtout le numéro 2 dans lequel il a une place centrale) et le deuxième est la star de la série Star Wars The Mandalorian.

Ces versions miniatures ont fait fondre le coeur de millions de fans, et Disney ne s’est pas fait prier pour capitaliser sur les ventes de produits dérivés (même si les jouets Baby Yoda sortiront plus tard dans l’année). À plusieurs reprises sur le net, des internautes ont soulevé l’idée que Disney devrait faire un programme réunissant ces deux coqueluches du petit et grand écran. Si la firme aux grandes oreilles n’a pour l’instant rien annoncé, nous pouvons compter sur le talent du YouTubeur Mighty Raccoon! pour mettre en scène l’adorable rencontre entre Baby Yoda et Baby Groot.

Dans cette vidéo parfaitement exécutée, la star de The Mandalorian débarque alors que le petit Groot est en train de danser (d’une manière toujours aussi adorable) et décide de couper sa musique, ce qui n’est évidemment pas très gentil. Dans la suite de la scène, Baby Yoda n’hésite pas à user de la Force pour maintenir Baby Groot à distance quand ce dernier décide d’exprimer son mécontentement vis-à-vis du comportement pas très urbain de son petit camarade. Mais comme ces deux-là sont évidemment faits pour s’entendre, ils finissent par devenir amis, et tout va de nouveau un peu mieux dans ce monde de brutes.