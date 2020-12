Balthazar : Hélène de Fougerolles annonce son départ avant la saison 4

Le dernier épisode de la saison 3 de "Balthazar" a choqué de nombreux fans. C’est à présent une annonce qui devrait de nouveau ébranler les fans du show, puisqu’Hélène de Fougerolles vient de révéler qu’elle ne participera pas à la suite. Attention, car cet article contient des SPOILERS sur la saison 3 !

Un final inattendu et choquant pour la saison 3 de Balthazar

La troisième saison de Balthazar a livré son verdict hier soir avec la diffusion de Noces Rouges. Et comme annoncé avant sa diffusion, le final a été riche en rebondissements inattendus, voire choquants pour de nombreux fans de la série. Le mystère du meurtre de Lise a enfin été résolu. Et de nombreux téléspectateurs ont été surpris de découvrir que l’assassin de l’ex-femme du médecin légiste n’était autre que sa nouvelle compagne, Maya. Le show a brouillé les pistes avec le personnage de Janvier, qui semblait tout indiqué pour être le coupable, avant que la vérité ne soit révélée.

Balthazar ©Thibault Grabherr / TF1

La co-créatrice de Balthazar, Clothilde Jamin, s’est exprimée sur le final choisi, révélant notamment que l’idée de faire de Maya la tueuse de Lisa (et de nombreuse autres victimes) n’avait germé que pendant le tournage de la saison 2. Et elle a aussi évoqué la façon dont la saison 3 s’est terminée, avec les derniers moments de Noces Rouges.

Dans les derniers instants de l’épisode de clôture du chapitre 3, Balthazar gît dans son sang après avoir été poignardé par le personnage joué par Leslie Medina. C’est à ce moment qu’Hélène arrive et lui avoue ses sentiments envers lui, en détresse à la vue du héros. L’épisode se termine là, laissant penser que la vie du médecin légiste est sérieusement menacée. Étant donné que TF1 a d’ores-et-déjà commandé une quatrième saison, on se doute que son principal protagoniste va s’en sortir. Mais une annonce choc et inattendue vient d’arriver. Si Balthazar sera bien de retour, ce ne sera pas le cas d’Hélène.

L’annonce choc d’Hélène de Fougerolles

Hélène de Fougerolles a elle-même confirmé son départ de Balthazar. L’actrice a publié un long message sur son compte Twitter pour dévoiler les raisons de son départ. Elle a ainsi expliqué que les scénaristes ne voulaient pas continuer « l’histoire de chien-chat » entre son personnage et celui campé par Tomer Sisley par peur de lasser les téléspectateurs. L’actrice a remercié l’équipe créative de Balthazar ainsi que ses co-stars et TF1, ne laissant aucun doute sur son départ du show.

On attendra de voir comment les fans vont réagir à cette annonce, mais elle risque de faire parler. Et surtout, on verra ce que les scénaristes de Balthazar ont prévu pour la suite de la série après le départ de son deuxième personnage le plus important. La série pourrait prendre une direction totalement différente, et la vie du médecin légiste va en tout cas être totalement bouleversée. Après avoir découvert la trahison de celle qu’il venait d’épouser, il devra faire face au départ de sa partenaire, dont il s’était considérablement rapproché depuis le début de la série.

Les scénaristes ont sans aucun doute opté pour un choix osé, et on va voir ce qu’ils avaient en tête pour la suite en décidant de se passer d’Hélène dans la quatrième saison. On attendra aussi de découvrir ce qu’il advient du lieutenant Delgado incarné par Yannig Samot. Tout comme le personnage joué par Tomer Sisley, il se trouve entre la vie et la mort après le final de la saison 3, après que Maya a mis le feu à sa voiture. Si elle n’a pas encore de date de sortie précise, la nouvelle saison de Balthazar arrivera en 2021 sur TF1.