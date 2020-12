Balthazar saison 3 : découvrez les photos de l’épisode final

Le final de la troisième saison de "Balthazar" sera bientôt diffusé sur TF1. Et les premières photos de l’épisode viennent d’être mises en ligne. Attention car cet article contient des spoilers sur la fin de la saison !

Balthazar, l’une des séries phares de TF1

Depuis son lancement en 2018, Balthazar est rapidement devenue l’une des séries les plus populaires de TF1. Son intrigue est centrée sur Raphaël Balthazar, un médecin légiste beau et intelligent considéré comme le meilleur de sa génération grâce à sa capacité à se mettre à la place des morts pour imaginer la cause de leur décès.

Mais il a également un caractère parfois difficile, comme le démontre son mépris des règles établies. Aussi, lorsque le commandant de police Hélène Bach se voit contrainte de collaborer avec lui, elle va être forcée de s’adapter à son tempérament pour tirer profit de son don. Ensemble, ils vont devoir résoudre des affaires de meurtres plus sordides les unes que les autres…

Balthazar a été créée par Clélia Constantine et Clothilde Jamin. C’est Tomer Sisley qui y joue le médecin légiste, tandis que sa nouvelle partenaire y est incarnée par Hélène de Fougerolles. Le coéquipier d’Hélène, le lieutenant Jérôme Delgado, est interprété par Yannig Samot. Philypa Phoenix et Côme Levin prêtent leurs traits à Fatim et Eddy, deux collègues de Balthazar à l’institut médico-légal dans lequel il travaille. Quant à Lise, la femme du héros de la série assassinée 12 ans plus tôt, elle est jouée dans les scènes de flash-back par Pauline Cheviller.

Un mariage en péril dans le final de la saison 3 de Balthazar

Très attendu par les fans du show, le dernier épisode de la saison 3 de Balthazar sera diffusé le jeudi 17 décembre sur TF1. Dans Noces rouges, Balthazar s’apprêtera à célébrer son mariage avec Maya. Mais un événement va venir perturber le bonheur du médecin légiste et du personnage incarné par Leslie Medina. Après avoir été enfin arrêté pour le meurtre de plusieurs personnes, dont celui de Lise, Janvier est parvenu à s’échapper. Le psychopathe va donc de nouveau se retrouver face à Hélène et Balthazar, pour une ultime confrontation…

Rempli de rebondissements inattendus, Noces rouges devrait choquer plus d’un fan de la série. Et pour faire monter l’attente, TF1 vient de dévoiler les premières photos de l’épisode. On y voit Balthazar et Maya en tenues de mariage. Et si tout semble aller pour le mieux sur les premiers clichés, d’autres montrent l’inquiétude du médecin légiste probablement causée par l’évasion de Janvier. Les photos teasent aussi un affrontement entre Hélène et le personnage campé par François Feroleto.





Balthazar sera ensuite de retour pour une saison 4

Le final de la saison 3 ne marquera pas pour autant la fin de l’histoire pour Balthazar et Hélène, puisqu’on sait depuis quelques jours que le médecin légiste et sa partenaire reviendront pour un quatrième chapitre. Devant le gros succès des premiers épisodes de la saison 3, TF1 n’a même pas attendu de découvrir les résultats d’audience de la saison entière pour en commander une nouvelle.

Et en attendant, si vous ne pouvez pas patienter jusqu’à jeudi, vous pouvez d’ores-et-déjà découvrir le final du troisième chapitre de Balthazar sur Salto. D’autres séries phares de TF1 sont aussi disponibles en avance sur le service de vidéo à la demande. Vous pouvez entre autres y découvrir l’intégralité de La Promesse, plusieurs semaines avant sa diffusion sur la chaîne.