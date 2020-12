Balthazar saison 3 : un épisode final dingue pour la suite de la série

"Balthazar", la série à succès portée par Tomer Sisley a clôturé sa saison 3 ce jeudi 17 décembre. On fait le point sur ce dernier épisode et ce qu'on attendra de la saison 4. Attention, SPOILERS !

Noces rouges, un épisode très attendu

Noces rouges est le dernier épisode de la saison 3 de Balthazar. Cette saison a mis en avant la relation entre le médecin légiste (Tomer Sisley) et la belle Maya (Leslie Medina). Très perturbé par son ancienne relation, Raphaël Balthazar a su trouver du réconfort auprès de cette jeune femme. Mais cette histoire d'amour rapide et passionnelle n'est pas vue d'un très bon œil par sa co-équipière, la commandante de police Hélène Bach (Hélène de Fougerolles).

Le grand jour est arrivé pour Balthazar et sa compagne. Tout deux ont décidé de se marier pour sceller leur amour, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Maya est enceinte de leur premier bébé. Balthazar a pour témoins ses deux collègues de l'institut médico-légal, Fatim (Philypa Phoenix) et Eddy (Côme Levin). Maya, elle, n'a ni famille, ni ami, ce qui devient de plus en plus suspect.

Balthazar ©TF1 Production

Rien ne se déroule comme prévu

Noces rouges, démarre sur les chapeaux de roue car l'épisode a pour scène d'ouverture l'évasion de Janvier (François Feroleto). Il est le meurtrier présumé de Lise, l'ancienne compagne de Balthazar. Suite à un stratagème rondement mené, le meurtrier arrive à prendre la fuite lors de son transfert. Le médecin légiste est hors de lui, il ne peut pas tolérer qu'une défaillance pareille puisse arriver. Le psychopathe va se rendre de nouveau au domicile de Balthazar pour une ultime confrontation. Hélène étant à ses côtés, elle est aussi menacée, mais c'est sans compter sur l'arrivée de Maya qui va prendre son courage à deux mains et tuer le dangereux meurtrier.

Malgré les événements, Maya insiste pour maintenir le mariage, elle ne souhaite absolument pas repousser la fête. Hélène, la capitaine de police, reste tout de même sur ses gardes, et continue de trouver le comportement de Maya curieux, notamment son sang-froid lors du meurtre de Janvier. Le lieutenant Delgado (Yannig Samot) va entreprendre de nouvelles recherches sur la jeune femme. Il va se rendre sur les lieux de son ancien foyer et faire d'horribles découvertes. À peine a-t-il le temps de contacter sa collègue, que Maya l'en empêche et met le feu à sa voiture.

Balthazar ©TF1 Production

L'avenir compromis des personnages

Maya s'avère donc être une meurtrière sans pitié. Le mariage a lieu et la jeune femme ne laisse rien paraître. Cependant, Hélène est informée de l'accident de son collègue et découvre, elle aussi, le vrai visage de Maya. Balthazar quant à lui, part avec sa dulcinée. Après une discussion avec la jeune femme, il découvre qu'il a affaire avec la meurtrière de Lise, son ex-femme. Maya avoue tout et déclare tout de même sa flamme à Balthazar. Dans le désarroi le plus total, submergé par l'émotion, il est sur le point de commettre l'irréparable. Hélène et son équipe arrivent à ce moment-là, prêts à l'interrompre, mais Maya s'empare d'un couteau qu'elle plante dans la gorge du médecin légiste. La capitaine de police, très attachée à Balthazar, est dévastée. Impuissante, elle tente de garder en vie Balthazar qui semble ne plus respirer.

Plusieurs personnages sont donc entre la vie et la mort à la fin de cette saison 3. Le lieutenant Delgado est hospitalisé tandis que l'image de fin de Noces rouges laisse sans voix avec Balthazar qui se vide de son sang dans les bras de sa collègue. On sait qu'une saison 4 est déjà prévue. On peut dès lors imaginer que le médecin légiste s'en sortira mais peut-être pas sans des séquelles. Il s'agit en tout cas d'un véritable cliffhanger qui conclut parfaitement la saison 3 et donne encore plus hâte de découvrir la saison 4. Celle-ci arrivera sur TF1 en 2021.