Balthazar sur TF1 : quels sont les points communs entre Tomer Sisley et son personnage ?

La série "Balthazar" se poursuit sur TF1. Le médecin légiste va devoir traiter une nouvelle enquête. Très investi dans ce programme, l'acteur Tomer Sisley semble avoir beaucoup de points communs avec son personnage, qu'il incarne depuis déjà 4 saisons.

Balthazar : un nouveau binôme pour le médecin légiste

Dans cette quatrième saison de Balthazar, le célèbre médecin légiste n'est plus accompagné par son acolyte présente depuis le lancement en 2018 et incarnée par Hélène de Fougerolles. Le personnage de Tomer Sisley va devoir collaborer avec une nouvelle recrue, Camille Coste, jouée par la jeune Constance Labbé. Durant huit épisodes, les téléspectateurs vont découvrir cette nouvelle héroïne. Une complicité va très vite s'installer entre Camille et Balthazar, ce qui offrira de belles scènes très cocasses.

La jeune femme va venir tout bousculer dans la vie du médecin légiste. Il faut dire que son tempérament en impose. Elle est dynamique, pétillante et a beaucoup d'humour. De plus, le tandem de choc a un petit passif : ils ont partagé une nuit ensemble il y a 7 ans... Camille n'a jamais souhaité le rappeler, le laissant ainsi en suspens. Evidemment, la nouvelle recrue semble très secrète sur son passé, qu'elle refuse d'ailleurs d'aborder.

Balthazar @TF1 Production

Dans ces nouveaux épisodes, Balthazar va s'ouvrir un peu plus et présenter une nouvelle facette de sa personnalité. Il va être confronté à une consœur le Dr Vésinet (Caterina Murino) qui fait partie de la direction de la protection sanitaire. En clair, elle vient évaluer le médecin légiste un brin borderline au sein de l’institut médico-légal. Ce dernier va également se livrer lors de consultations avec un psychologue.

L'investissement de Tomer Sisley dans son rôle

Dans Balthazar, Tomer Sisley incarne ce médecin sexy qui ne respecte pas les règles et qui se laisse guider pas son instinct. Un personnage complexe donc, qui cache également une grande part de sensibilité et c'est ce qu'on va découvrir dans ces nouveaux épisodes. A la fois, tendre et puissant, Tomer Sisley est revenu sur son interprétation de Balthazar dans les colonnes de Télé Cable Sat :

En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’il y a évidemment beaucoup de moi dans Balthazar. Comme lui, je suis un hypersensible mais j’essaie de ne pas le montrer. Balthazar masque ça avec de l'espièglerie et je suis un peu pareil. En réalité, je suis un garçon qui pleure assez souvent. Par exemple, je ne suis pas le même quand je vous parle et quand je suis avec ma femme et mes enfants. Chez moi, avec eux, ce sont des moments où je n’ai rien à prouver et où je peux me laisser aller à broyer du noir.

De plus, l'acteur partage également les mêmes centres d'intérêts que son personnage. Tomer Sisley aime le goût du risque et les sensations fortes et il l'a encore prouvé dans cette nouvelle saison ! Il enchaîne les cascades périlleuses qu'il effectue lui-même. Très fier, il explique qu'ils ont refait l'une des rares cascades que Jean-Paul Belmondo n’a pas faite lui-même :