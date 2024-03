Netflix : vous allez adorer cette nouvelle série d'aventure avec Ester Expósito

Envie de voir Ester Expósito et Alfonso Dosal embarquer pour une chasse au trésor au Mexique ? "Bandidos", le nouveau show Netflix, est fait pour vous !

Bandidos : Ester Expósito est de retour sur Netflix

Ester Expósito a vu sa popularité exploser grâce à la série Elite sur Netflix. Présente dans le show entre 2018 et 2020, la comédienne n'a pas grillé les étapes par la suite, choisissant avec attention ses rôles, comme elle nous le confiait lors de la promotion du thriller indépendant Lost in the Night (2023). Il y a bien sûr eu son rôle dans Quelqu'un doit mourir (2020). Mais à part cela, l'Espagnole n'a pas cumulé les emplois sur la plateforme de streaming, à l'inverse de Millie Bobby Brown dont le dernier film cartonne.

C'est donc un petit événement de voir Ester Expósito de retour sur Netflix avec Bandidos, une série mexicaine qui a tous les arguments pour devenir le prochain succès de la plateforme. D'autant qu'aux côtés de la star, on retrouve une autre personnalité connue des abonnés de Netflix : Alfonso Dosal, vu notamment dans Narcos: Mexico.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Entre Outer Banks et La casa de papel

C'est bien simple, prenez Outer Banks et La casa de papel, déplacez l'intrigue au Mexique et insistez sur le ton comique, et vous obtenez Bandidos. Car comme dans Outer Banks, il est question de chasse au trésor. Et comme dans La casa de papel, les protagonistes sont des spécialistes du braquage et d'arnaques en tout genre. Enfin, en moins professionnels tout de même que la bande du Professeur.

Ester Expósito - Bandidos ©Netflix

Alors qu'il travaille dans un hôtel, Miguel entend parler d'un précieux trésor par un homme ivre qui s'est fait tatouer une partie de la carte qui peut l'y mener. Malgré la disparition de ce dernier, Miguel décide de réunir son ancienne équipe d'escrocs avec Wilson, le frère de son père archéologue, et Lili, son ex qui désormais use de ses charmes pour arnaquer des hommes riches. Ils seront accompagnés de Lucas, un fils de riche de bientôt 18 ans et un génie de l'informatique. Mais aussi d'une voleuse particulièrement douée en plongée.

Bandidos est un pur divertissement, bien rythmé, qui trouve le bon équilibre entre humour et action, notamment grâce au décalage entre les paroles et les actes des personnages. Sans tomber dans une parodie du genre, la série parvient à amuser avec des situations pittoresques dans lesquelles finissent à chaque fois ces semi-bras cassés. À l'image du vol dans un musée qui tourne au désastre pour Miguel. Et pour maintenir l'intérêt des spectateurs, le show ne lésine pas sur les retournements de situations et les cliffhangers en fin d'épisode. Sans oublier une dose de romance qui ne sera pas pour déplaire les fans des vedettes Ester Expósito et Alfonso Dosal.

Les sept épisodes de Bandidos sont à découvrir sur Netflix.