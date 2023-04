Bardot : une bande-annonce et une date pour la série sur Brigitte Bardot

Julia de Nunez rentre dans la peau de Brigitte Bardot dans la bande-annonce de la série biopic consacré à l'icône du cinéma français. "Bardot" sera diffusée sur France 2 à partir du 8 mai.

Julia de Nunez en Brigitte Bardot

France Télévision a décidé de s'attaquer à un mythe du cinéma français avec Bardot, série biopic sur la vie de Brigitte Bardot. Plus précisément, on y suivra l'actrice révélée avec Et Dieu… créa la femme (1956) de Roger Vadim de ses premiers essais à 15 ans, jusqu'à la naissance de son fils en 1960.

Durant cette période, BB devint une immense star, aussi désirée que détestée par le public, et harcelée par la presse. Un phénomène sulfureux incarné à l'écran par Julia de Nunez. La ressemblance de la jeune comédienne avec la légende avait impressionné sur les premières images. Et cela se confirme avec la bande-annonce de la série (en une d'article).

Brigitte Bardot (Julia de Nunez) - Bardot ©France tv

On peut voir par cette vidéo promotionnelle que la série mettra l'accent sur la difficulté de Bardot à gérer l'engouement autour d'elle, sa vie professionnelle et sa vie privée. Une vie privée marquée par la présence de différents hommes. D'abord Roger Vadim, son premier époux, avant d'entamer une relation avec Jean-Louis Trintignant sur le tournage d'Et Dieu... créa la femme.

Une date de diffusion sur France 2

Outre ces images qui permettent de voir la tonalité dramatique de la série, on apprend que Bardot sera diffusée sur France 2 à partir du lundi 8 mai. En parallèle, France Télévision proposera sur son site france.tv une sélection de films avec Brigitte Bardot : Le Trou Normand (1952), Voulez-vous danser avec moi ? (1959) et surtout La Vérité de Henri-Georges Clouzot (1960).

Ce film majeur de la filmographie de BB sera également traité dans Bardot, comme on peut le voir dans l'extrait ci-dessous. On assiste dans la vidéo à la rencontre entre l'actrice et le cinéaste Clouzot, qui lui fait remarquer que, comme le personnage qu'il lui propose, la comédienne ne s'aime pas...