Batwoman : découvrez les secrets du costume de l’héroïne

Si vous connaissez déjà par cœur toutes les coutures du costume d’Arrow, en savez-vous autant concernant celui de Batwoman ? Peut-être pas. Et ça tombe bien car on a décidé de vous en dévoiler les détails pour satisfaire votre curiosité.

L’épisode 13 de Batwoman n’est pas la seule jolie surprise faite aux fans cette semaine. Après un épisode plus léger qui relance la série, deux petites vidéos des « coulisses » viennent d’être dévoilées. C’est en compagnie des interprètes de Luke Fox (Camrus Johnson) et Mary Hamilton (Nicole Kang) que l’on découvre certains des secrets concernant le costume de Kate Kane (Ruby Rose). Les acteurs, égaux à eux-mêmes, sont très enthousiastes. D’ailleurs, Nicole Kang avoue qu’elle souhaiterait essayer le costume. Elle le trouve bien plus badass que sa blouse blanche de médecin.

Un costume conçu au millimètre près

C’est Kate Kane qui l’affirme dès le premier épisode de la série : le costume de Batwoman est la perfection incarnée puisque c’est une femme qui le porte. On doit dire que tous les gadgets sont assez impressionnants. Mais les costumes de The Flash ou Supergirl sont aussi très sympas non ? Dans tous les cas, il y en a une qui est très fière d’avoir travaillé sur cette tenue. On parle ici de la célèbre costumière Colleen Atwood (Chicago, Alice au Pays des Merveilles, Les Animaux Fantastiques), également interviewée pour l’occasion.

Il semble donc que Luke Fox soit le digne héritier de son père. Des gantelets électriques à la doublure en kevlar (donc pare-balles), en passant par la multitude d’autres petits accessoires, le costume de Batwoman est une « armure » assez incroyable. Et dire que Ruby Rose a la chance de le porter depuis le début de la saison. Dernière petite anecdote que dévoile la seconde vidéo : le costume a été créé en simplement deux mois !

Ces deux vidéos nous ont convaincu de nous déguiser en Batwoman pour le prochain Halloween, pas vous ? Si vous hésitez encore un peu, on mise sur les prochains épisodes de la série pour vous faire changer d’avis. Mais après tout, peut-être que c’est le costume d’un autre super-héros que vous aimeriez porter ?