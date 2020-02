Batwoman saison 1 : vampire, alliance et secrets révélés dans l’épisode 13

Vous avez aimé ? Partagez :

!! ATTENTION SPOILERS !! Nouvelle semaine, nouvel épisode de « Batwoman ». On doit bien dire que l’épisode 13 est quasiment à la hauteur de nos attentes. Enfin ! La série revient avec un épisode un peu plus léger qui révèle de belles surprises. Explications.

On doit avouer que l’on commençait à baisser les bras, mais l’épisode 13 de Batwoman a su nous rassurer et nous donner raison de garder espoir. La série portée par Ruby Rose a du potentiel et l’épisode de cette semaine nous fait presque oublier celui-ci de la semaine dernière. Il faut dire que l’épisode a maintenu un rythme soutenu. Batwoman a combattu une vampire et sa relation avec Alice a pris un tournant intéressant (enfin !). Mais ce n’est pas tout, alors êtes-vous prêts à découvrir la suite ?

Nocturna, une bonne nouvelle ?

L’épisode commence sur un ton assez lourd avec Kate, Luke et Mary abattus par la mort de Beth. Mais cela ne dure pas très longtemps. Comme Luke le dit très justement, Batwoman a besoin de s’occuper et d’enquêter sur quelque chose d’un peu plus léger. Et quoi de mieux qu’une vampire surnommée Nocturna. Certes, la version de la série diffère de celle des comics. Sa relation avec Batwoman est bien moins compliquée et ses capacités de vampire sont, ici, expliquées par une grave maladie. Pourtant, les scénaristes ont réussi à introduire, avec ce personnage, une part de surnaturel dans la série et c’est tant mieux.

Kate part donc en chasse. Elle finit très vite par se retrouver face à face avec Nocturna. Le combat tourne en faveur de la vampire. Mordue aux lèvres (ce qui perturbera beaucoup Luke et nous fera sourire), la jeune femme se retrouve sonnée. C’est Sophie qui vient alors la secourir et lui permettre de s’échapper avant que Batwoman ne se fasse arrêter. Sophie se pose des questions sur la politique des Crows depuis quelques épisodes et cela nous plaît. L’introduction de Nocturna permet donc de relancer le rythme de la série. Pour une fois, on a un épisode plus léger.

Des alliances se forment

Voilà quelque temps maintenant que Kate utilise la clinique clandestine de Mary pour avancer dans ses propres enquêtes. Une fois sauvée par Sophie, on retrouve donc notre héroïne en train de faire tester son sang par sa demi-sœur. D’ailleurs, on s’aperçoit que Mary commence réellement à avoir des soupçons. Elle découvre de la kétamine dans le sang de Kate et cette dernière n’est vraiment pas douée pour sortir des excuses.

La Team Batwoman, qui se compose pour le moment que de Luke et Kate, élabore ensuite un plan pour attirer Nocturna et la capturer. Kate ouvre donc son bar gay « The Hold Up » plusieurs semaines en avance. S’ensuivent plusieurs scènes qui nous ont fait un peu trépigner. Tout d’abord, Sophie, qui a été envoyée par Commander Kane à la soirée, se fait ouvertement draguer par une jeune femme du nom d’Elle. (D’ailleurs, on aimerait bien la revoir.) Cela rend bien évidemment jalouse Kate et la scène entre le trio est assez drôle. En outre, le duo Luke/Mary est une combinaison qui fonctionne. Mary va-t-elle bientôt rejoindre la Team Batwoman ? Dans tous les cas, le fait que Luke parle dans une oreillette à Kate ne passe pas inaperçu aux yeux de Mary.

Enfin, après une première « confrontation » entre Alice et Kate, on découvre que Nocturna a jeté son dévolu sur la leader du Wonderland Gang. Si celle-ci se fait attaquer, elle réussit à détourner l’attention de la vampire vers une autre proie : Mary. Après avoir loupé Nocturna de peu et « vérifié » qu’Alice était toujours vivante, Batwoman se rend dans le repère de la vampire. Elle y alors découvre Mary, faite prisonnière. Un nouvel affrontement s’ensuit entre la sauveuse de Gotham et la vampire. Sur le point de perdre de nouveau, la jeune héroïne se fait aider par Alice. La jumelle maléfique de Kate l’aide même à sauver Mary en lui transfusant de son sang. Une nouvelle alliance s’est donc formée mais que cache-t-elle vraiment ?

Deux belles surprises

Kate réussit donc à capturer Nocturna, après un combat très badass. Et l’on doit dire que pour une fois, on n’a pas trouvé ça « trop facile ». Entre temps, une vidéo montrant Sophie aidant Batwoman fait surface et Commander Kane suspend la seconde commandante des Crows. Au passage, on souhaite simplement ajouter une petite chose. La seule ombre dans cet épisode est la libération inexpliquée du père de Kate. Il souhaite à tout prix faire de Batwoman une menace et cela nous agace un peu.

L’épisode arrivant à sa fin, Kate rend visite à Mary dans sa clinique. Celle-ci avoue à l’héroïne que la vampire l’a pourchassée à cause de l’anti-poison qui était censé se trouver dans son sang. Kate réalise donc qu’Alice a envoyé la vampire aux trousses de sa demi-sœur. On la retrouve donc très vite dans le repaire du Wonderland Gang. Kate réitère le fait qu’elle aurait préféré qu’Alice meurt et Beth vive. Mais aussi qu’elle a été bien idiote de penser qu’Alice pouvait changer et de faire toutes ces choses pour l’aider. Alors, si l’on a encore des doutes sur le fait que Kate ait baissé les bras, on applaudit, tout de même, le tournant que prend la série. Alice va devoir trouver un moyen de montrer à Kate que celle-ci ne devrait pas abandonner. On a hâte de voir ce que cela peut donner.

Enfin, les dernières secondes de l’épisode nous dévoilent un premier twist : Mary découvre, par elle-même, que Kate est Batwoman. Si l’on attendait cette révélation depuis un moment, cela reste un belle surprise et on espère vite découvrir ce que Mary va faire de cette information. En outre, juste avant le clap de fin de l’épisode 13, on retrouve Batwoman et Sophie. La Crow annonce à l’héroïne que l’agence de sécurité est toute sa vie, pourtant elle retient Batwoman et finit par l’embrasser ! Et l’on doit dire que ce changement de personnalité nous rend presque Team Sophie ! Alors, pensez-vous que Sophie va choisir Kate plutôt que son travail ? Réponse peut-être la semaine prochaine !