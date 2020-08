Batwoman : la blessure de Ruby Rose liée à son départ ?

Ruby Rose s'était peu exprimée sur son départ de la série "Batwoman". Elle revient sur cet événement et évoque la grave blessure au dos qu'elle a eu pendant le tournage. Une mésaventure qui a sa part d'importance dans son choix de quitter le programme de l'Arrowverse.

Batwoman repart presque de zéro

Amputée de sa fin à cause du coronavirus, la première saison de Batwoman restera comme une anomalie tant le départ de l'actrice principale Ruby Rose change tout. Après seulement quelques mois d'existence, le show doit limite repartir de zéro en introduisant une nouvelle héroïne. Kate Kane, la cousine de Bruce Wayne, a pris la place du Chevalier noir à Gotham. Batwoman va cependant changer d'identité et sera maintenant une certaine Ryan Wilder. C'est Javicia Leslie qui a été choisie pour le rôle, prolongeant ainsi la démarche LGBTQ+ de la série. Décrite comme lesbienne, cette super-héroïne aura un lourd passé à gérer, avec un rapport à la drogue et des fréquentations peu recommandables. Capable de se défendre, elle va constituer une Batwoman redoutable, différente de la précédente.

Des nouvelles révélations sur le départ de Ruby Rose

Ruby Rose s'était déjà exprimée sur son départ avec des déclarations impersonnelles, où elle se contentait de remercier l'équipe et les fans. Lors d'une interview chez Entertainment Weekly, elle s'explique un peu plus sur ses motivations :

Être le premier rôle d'une série de super-héros est difficile. L'être dans n'importe quelle série est difficile. Mais je pense que dans ce cas en particulier, c'était beaucoup plus dur car je me remettais de mon opération. J'ai été opérée et dix jours après, j'étais de retour au travail, ce qui n'était pas la meilleure idée probablement. La plupart des personnes prennent entre un et trois mois de congé avant de revenir au boulot, ça a rendu la situation compliquée. Je veux définitivement refaire de la télé. Je pense juste que je dois prendre le temps de m'occuper de ma santé pour ensuite revenir.

L'opération dont elle parle est une conséquence d'un accident lors du tournage. En effectuant une cascade, elle s'est fait une double hernie discale et a été obligée de passer sur le billard pour s'éviter une paralysie au niveau de la colonne vertébrale. Le tournage a été interrompu le temps nécessaire mais Ruby Rose a été obligée de revenir ensuite. Le manque de temps pour se remettre peut expliquer certains bruits qu'on a pu entendre à son sujet. Il se disait que l'actrice n'était pas agréable avec le reste de l'équipe, que des tensions étaient perceptibles sur le plateau et que le tournage à Vancouver n'était pas idéal pour elle.

La séparation arrange les deux camps, les producteurs pouvant redémarrer avec une personne mieux placée et Ruby Rose peut s'éviter de remettre sa santé au second plan. Elle aura tout de même un sentiment d'inachevé, car la saison n'a pas pu se ponctuer convenablement à cause du Covid. Les épisodes manquants passeront à la trappe et il faut attendre au minimum la première partie de l'année 2021 pour voir la série revenir.