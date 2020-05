Batwoman : Ruby Rose réagit à son départ de la série

Pile après la fin (précipitée à cause du COVID-19) de la première saison de "Batwoman", la série de l'Arrowverse perd son actrice principale, Ruby Rose. En attendant qu'une remplaçante ne soit trouvée, l'actrice revient sur son départ en donnant sa version des événements.

L'interprète de Batwoman, nouvelle série DC lancée en fin d'année dernière, ne sera plus Ruby Rose. Avec une seule saison dans les jambes, l'actrice laisse sa place. Situation rare et quelque peu embêtante si on doit se soumettre à une logique de continuité narrative. Les premiers communiqués officiels, de la chaîne et de la principale concernée, ont joué la carte de la diplomatie, aucun mot n'étant plus haut que l'autre ou susceptible de vexer quelqu'un. Mais cette affaire cachait quelque chose.

La presse spécialisée américaine s'est empressée, quelques heures après, de révéler que Ruby Rose n'était pas appréciée par l'équipe en raison de son comportement. Le tournage d'une série et les exigences de son rôle auront eu raison de son mental. Une séparation qui était logique pour les deux bords, et presque une libération, même. CW n'a plus à contrôler un élément perturbateur et Ruby Rose peut se libérer de ses obligations. Cette dernière vient de sortir de son silence en publiant une vidéo accompagnée d'un commentaire sur son compte Instagram :

Merci à tous d'avoir participé à cette aventure. Si je devais mentionner tout le monde, il y aurait 1000 tags... Mais merci au casting, à l'équipe technique, aux producteurs et au studio. Ce n'était pas une décision simple à prendre, mais ceux qui savent, savent. Je ne voulais pas ne pas remercier toutes les personnages impliquées et ne pas dire à quel pont cette série était importante pour notre communauté. Je suis restée silencieuse parce que c'est mon choix pour l'instant mais je vous adore tous. Je suis sûre que la prochaine saison sera géniale.

Pas encore l'heure des quatre vérités pour Ruby Rose

Elle prend le temps de remercier tout le monde, fans comme l'équipe, précisant par la même occasion que cette décision n'a pas été simple. Mais on sent à deux reprises qu'elle ne dit pas tout. Notamment quand elle écrit qu'elle a décidé de rester silencieuse volontairement ou que "ceux qui savent" seraient au courant de ce qui s'est passé. Une déclaration qui n'a pas vocation à faire des vagues, bien qu'on y voie plus un discours de façade qu'un élan sincère visant à régler des comptes. Il est encore trop tôt pour qu'elle dise ce qu'elle a véritablement sur le cœur mais nous devrions finir par avoir le fin mot de l'histoire un jour ou l'autre.

Pour l'instant, des questions importantes occupent l'esprit des fans. Les épisodes manquants de la saison 1 serviront-ils pour lancer la seconde et faire la transition ? Quelle actrice va prendre la révèle et sous quel angle le scénario va s'arranger pour justifier le changement de visage sous le masque ? La production a déjà déclaré qu'elle était en pleine recherche d 'un nouveau talent qui devra appartenir à la communauté LGBT, pour embrasser le caractère de l'héroïne.