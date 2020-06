Batwoman : la créatrice explique son choix de transformer le rôle principal

Ruby Rose ne reviendra pas dans le costume de Batwoman pour la saison 2. Un nouveau personnage principal sera introduit pour justifier qu'une nouvelle actrice soit en tête d'affiche. La co-créatrice de la série revient sur ce choix et tease la teneur de ce changement.

Ruby Rose a quitté le navire Batwoman avec des raisons qui lui sont propres. La chaîne CW ne va pas garder le même personnage en changeant d'actrice mais va tout simplement introduire une nouvelle figure centrale, permettant ainsi d'ouvrir un nouveau chapitre avec le plus de facilité possible. Pour rester dans le même ton, c'est une actrice de la communauté LGBTQ+ qui est recherchée pour que la série continue de présenter une héroïne qui n'est pas hétérosexuelle. En attendant de trouver la personne idéale pour lui donner vie, on sait qu'elle va se nommer Ryan Wilder. D'après les premières informations sur le sujet, le jeune femme d'une vingtaine d'années a un passif avec la drogue mais n'a rien à voir avec Kate Kane.

Lors de son passage au ATX Television Festival (via Give My Remote), la co-créatrice de Batwoman, Caroline Dries, a réagi au départ de Ruby Rose et a donné des précisions sur son désir de changer de rôle principal plutôt que de recaster le rôle :

J'invente un tout nouveau personnage. Dans son passé, elle a été inspirée par Batwoman. Elle va prendre le costume et n'est peut-être pas la bonne personne à cette époque pour le faire. C'est ça qui fait que c'est amusant.

Une décision prise en accord avec l'autre créateur, Greg Berlanti, qui a milité pour que la série passe par la case reboot plutôt que de faire une suite. Caroline Dries avoue avoir cependant pensé, dans un premier temps, à garder Kate Kane en trouvant une autre actrice. Choix discutable qui aurait été difficile à faire avaler à l'audience qui suit le programme depuis le début.

Qu'implique ce changement de Batwoman ?

Les quelques scénarios restants avec l'ancien personnage seront mis à la poubelle, pour lancer une nouvelle dynamique. L'arrivée de Ryan Wilder devrait annuler la diffusion du premier épisode de la saison 2, qui était en réalité le final de la saison 1, avec Ruby Rose. Cet épisode, décalé à cause de la pandémie, n'a plus de raison d'être si CW veut vite passer à autre chose. Nous verrons ce qu'il adviendra du reste des personnages. Seront-ils maintenus malgré le contexte ou le reboot sera-t-il vraiment total ? Une question à laquelle Caroline Dries ne répond pas encore.

Aucune date de sortie n'est annoncée pour la saison 2. Une diffusion l'année prochaine paraît envisageable.