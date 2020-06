Batwoman : un nouveau personnage principal pour la saison 2

Le retentissant départ de "Ruby Rose" provoque quelques doutes sur l'avenir de la série. Comment "Batwoman" va rebondir et justifier que le personnage principal ne soit plus le même ? CW aurait trouvé la parade en introduisant une nouvelle héroïne dans le costume.

La prochaine saison de Batwoman se fera sans Ruby Rose, Ça pourrait être un problème, de perdre sa pièce centrale. Mais les producteurs ne semblent pas bouleversés par ce changement et une solution serait déjà toute trouvée. The Hollywood Reporter annonce que la CW ne va pas recaster une autre actrice dans le même rôle tenu par Ruby Rose. Ils vont tout simplement introduire un nouveau personnage principal, comme si le costume changeait de détentrice pour une raison encore inconnue. Le site Decider évoque quant à lui une annonce de casting pour une certaine Ryan Wilder. Une femme dans la vingtaine qui a un passif de toxico pour fuir ses démons et qui n'a "rien à voir avec Kate Kane". En devenant Batwoman, elle se transformera en guerrière dangereuse "loin du stéréotype de l'héroïne classique."

C'est la configuration la plus simple et évidente, le public comprendra au moins distinctement de quoi il est question sans qu'on passe par une pirouette scénaristique trop périlleuse. Reste à savoir si Ruby Rose sera impliquée dans ce passage de relais ou si la série va devoir composer sans elle en évacuant très rapidement la transition. La première saison de Batwoman avait abrégé sa diffusion plus tôt en raison du COVID-19. Les morceaux manquants étaient prévus pour composer le début de la saison suivante mais avec l'arrivée d'une nouvelle incarnation, il pourrait y avoir un changement de dernière minute. À quoi bon recommencer avec une actrice qui ne sera plus là trois semaines après ? Le scénario de la saison 2 devrait passer par un réajustement pour prendre en compte le contexte de la série et rendre l'ensemble cohérent et fluide.

Aucune nouvelle Batwoman enrôlée pour le moment

Nous nous étions précédemment amusés à dresser une liste des potentielles actrices susceptibles de prendre le rôle. Aucun nom n'est encore sorti mais une chose est sûre : la production veut prendre une actrice qui appartient à la communauté LGBTQI+. Parce que cette Batwoman est lesbienne. Pour des raisons morales à saluer, pas question de prendre quelqu'un d'hétérosexuel. L'univers DC fait sa part dans le domaine de la diversité, et pas qu'à moitié. Comme tous les fans, on attend de savoir qui sera l'heureuse élue et quand cette seconde saison va arriver sur nos écrans.