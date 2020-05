Batwoman : le synopsis annonce un nouveau méchant pour la saison 2

Si la saison 2 de "Batwoman" ne sera pas diffusée avant janvier 2021, cela n'a pas empêché la CW de dévoiler le synopsis de la saison 2. Prêts à découvrir LA nouvelle méchante qui va croiser la route de Kate Kane ?

Après avoir diffusé le synopsis de la saison 6 de Legends of Tomorrow, la CW a enchaîné en dévoilant l'intrigue de la saison 2 de Batwoman. Et on doit dire qu'on a hâte. Après tout, la première saison a été un peu mouvementée. Après avoir appris que celle-ci aurait plus d'épisodes que prévu, elle a tourné court à cause du coronavirus. Résultat, si on espère que le dernier épisode sera épique, on a tout de même un peu peur de rester sur notre faim.

Heureusement, l'intrigue de la seconde saison semble être digne des derniers épisodes diffusés. De la romance et d'incroyables méchants, c'est vrai qu'il ne nous en faut pas beaucoup plus.

Trois méchants pour le prix d'un

C'est sans plus attendre que l'on vous fait profiter du synopsis de la saison 2 de Batwoman :

Kate Kane (Ruby Rose) n'avait pas prévu de devenir le nouveau justicier de Gotham, mais avec la disparition de Batman et la ville plongée dans la corruption, Kate a décidé de faire justice elle-même en devenant Batwoman. Ce n'est cependant pas du goût de tout le monde. À la fin de la première saison, le commandant des Crows, Jacob Kane (Dougray Scott), a déclaré la guerre à Batwoman, forçant tout le monde autour d'eux à choisir son camp. Pendant ce temps, la Némésis de Batwoman, Alice (Rachel Skarsten), cherche à mettre la main sur la seule chose qui peut tuer notre héroïne masquée. Pour se faire, elle pourra compter sur l'aide de l'ancien meilleur ami de Bruce Wayne, Tommy Elliot, plus connu en tant que méchant Hush.

La saison deux va donc démarrer sur un tournant majeur qui changera à jamais Gotham et la Bat Team. Batwoman voit d'ailleurs tout se retourner contre elle et le monde commence à la voir sous un tout autre jour. Alice va, quant à elle, recroiser le chemin d'un ennemi dangereux survenant de son passé. Celle-ci va d'ailleurs s'attaquer aux côtés vulnérables de la leader du Wonderland Gang. Entre temps, alors que Luke (Camrus Johnson) et Mary (Nicole Kang) cherchent leurs marques en tant qu'acolytes de Batwoman, une romance va secouer leur dynamique. Enfin, la relation naissante entre Sophie (Megan Tandy) et Julia (Christina Wolfe) fera face à son premier véritable test et obligera Sophie à remettre en question tout ce qu'elle pensait être vrai.

Une pirate dans Batwoman

Après avoir découvert ce synopsis, on peut fortement supposer que ce nouvel ennemi sera probablement Safiyah. Celle-ci se présente comme la cheffe de la nation pirate de Coryana et sa venue a été évoquée tout au long de la saison 1. D'ailleurs, Caroline Dries, la showrunner elle-même a "presque" confirmé la venue de Safiyah dans la saison 2 à ComicBook.com :

Nous savons ce que les téléspectateurs se disent : Il ne manque qu'une chose à cette série, et ce sont les pirates lesbiennes. J'adore l'histoire de Safiyah dans les comics, et nous savions que nous voulions la faire entrer dans la série à un moment donné. Mais nous ne voulions pas exploser son personnage dans la saison 1 alors qu'il y avait déjà tellement de choses qui se produisaient. Nous sommes donc vraiment en train de travailler ce personnage afin qu'elle devienne notre méchante dans la saison 2.

On ne sait pas vous mais nous, on a hâte de retrouver Batwoman en janvier 2021. Et en attendant, on va patienter en regardant le dernier épisode de la saison 1 prévu le 17 mai aux Etats-Unis !