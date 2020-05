Legends of Tomorrow : un synopsis pour la saison 6

La saison 5 de "Legends of Tomorrow" n'est pas encore terminée et pourtant le synopsis de la saison 6 vient d'être dévoilé. Une chose est sûre, nos héros ne vont pas chômer en 2021 !

La CW vient tout juste de diffuser le calendrier de ses séries DC et l'on va devoir patienter jusqu'en 2021. Mais ce n'est pas la seule chose que la chaîne américaine a divulgué. Pour faire plaisir aux fans, le synopsis de la saison 6 de Legends of Tomorrow a également été dévoilé. On sait désormais ce qui attend nos super-héros et surtout qui ils vont devoir affronter. Qui sont donc les grands méchants de cette nouvelle saison ? Réponse : des aliens !

Certes, on ne sait pas encore exactement quel type d'extraterrestre les Légendes affronteront, mais on a déjà hâte ! Peut-être qu'il s'agira des Dominators, que nous avons déjà rencontrés. Ou bien une espèce d'alien encore inconnue dans l'univers de l'Arrowverse. Quoi qu'il en soit, ceux-ci sont introduits car l'un des personnages va se faire enlever. Toute l'équipe de héros va alors se démener pour le/la secourir.

Un kidnapping au cœur de l'intrigue

Pour le moment, on ne sait pas qui sera au centre de cette intrigue. Le synopsis officiel (ci-dessous) apporte cependant quelques informations supplémentaires. Attention, il contient des spoilers concernant la fin de la saison 5.

"Après avoir passé la dernière saison à réunir les pièces du "Loom of Fate" afin de ramener Behrad et la mère d'Astra à la vie, nos héros doivent, une nouvelle fois, sauver l'Histoire d'un ennemi qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Les co-capitaines du Waverider, Sara Lance (Caity Lotz) et Ava Sharpe (Jes Macallan) ont affronté des monstres, des anomalies temporelles et, plus récemment, des méchants tout droit venus des enfers, mais cette saison, elles seront confrontées à quelque chose d'encore plus terrible ... des extraterrestres ! Lorsque que l'un des leurs se fait enlever par un extraterrestre impitoyable, cette nouvelle mission devient personnelle. Cette fois-ci, il leurs faudra bien plus que les pouvoirs combinés d'un magicien : John Constantine (Matt Ryan), d'un pyromane : Mick Rory (Dominic Purcell), d'un historien qui se transforme en acier : Nate Heywood (Nick Zano) et d'un duo frère-sœur maîtrisant le totem de l'Air : Zari Tarazi (Tala Ashe) et Behrad Tarazi (Shayan Sobhian) pour sauver le monde une sixième fois. Ils doivent donc recruter une nouvelle légende. Enlevée par des extraterrestres quand elle était enfant et celle-ci aurait, soi-disant, hérité de pouvoirs qui aideront la Team Legends à vaincre leurs ennemis intergalactiques."

Après avoir découvert cette nouvelle et formidable intrigue, on a peur de trouver le temps long ! En effet, Legends of Tomorrow ne reviendra pas sur les écrans de télévision avant avril 2021, au minimum. Mais si cela veut dire que l'on doit s'attendre à des voyages intergalactiques, et peut-être une apparition de Supergirl et/ou Superman (après tout, ce sont des aliens...), on veut bien patienter quelques mois. Pas vous ?