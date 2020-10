Batwoman : premières images officielles de la saison 2

Ruby Rose n'est plus détentrice du rôle principal de la série "Batwoman". La saison 2 optera pour un reboot, dans le même univers, avec une toute nouvelle héroïne qui sera campée par Javicia Leslie. L'actrice se montre en tenue sur les premières photos officielles.

Rian Wilder remplace Kate Kane

Les séries de l'Arrowverse sont généralement assez bien charpentées pour ne pas subir de grosses zones de turbulences. L'univers étendu DC sur petit écran trace son chemin, avec plusieurs programmes et des réunions qui font l'événement. Mais Batwoman a un peu détoné du reste quand elle a perdu son actrice principale, Ruby Rose, au bout d'une saison.

La série se déroule à Gotham, alors que Batman n'est plus en train de veiller sur la ville. Les criminels ont le champ libre et se font un plaisir de mettre le bazar. Kate Kane, cousine de Bruce Wayne, décide de prendre la place laisse vacante et enfile le costume de Batwoman. Elle va se battre pour ramener le calme dans sa cité. Comme Bruce, Kate ne veillera plus sur Gotham après la première saison. Un choix narratif qui est provoqué par des problèmes avec Ruby Rose. L'actrice a subi une grosse blessure lors du tournage de la première salve d'épisodes et ne veut pas remettre le couvert. Chose qui arrange les producteurs, car il se dit que les tensions étaient palpables sur le plateau.

Pour la remplacer, Javicia Leslie prendra désormais le lead et se présentera dans la peau de Ryan Wilder. Les scénaristes ont décidé d'introduire un nouveau personnage, avec des caractéristiques différentes. L'actrice choisie est de couleur, ce qui dénote par rapport à Kane. Côté sexualité, elle appartient aussi à la communauté LGBTQ+ et le personnage ne sera toujours pas hétérosexuel. C'était une condition de trouver quelqu'un avec cette orientation sexuelle. Ryan Wilder sera une femme qui a connu des galères dans sa vie. La drogue, des mauvaises fréquentation, un passage dans la rue. Elle sait quelle pourriture gangrène Gotham et c'est en Batwoman qu'elle va essayer de faire le ménage. Il devrait également être question de la disparition de Kate Kane. La showrunneuse Caroline Dries a déjà expliqué que nous devrions avoir une partie du scénario qui tenterait de justifier le changement d'actrice. On attend de voir.

The CW présente la nouvelle Batwoman

Nous avions pu voir à quoi allait ressembler Javicia Leslie dans le rôle avec une image qui était à priori tirer d'essais caméra. Le network The CW donne un peu plus de matière avec les premières images officielles de la nouvelle héroïne :

À vue d'oeil, rien ne semble avoir changé dans le design du costume, si ce n'est un rouge un peu plus prononcé sur les gants. Ce qui nous amène à penser que Rian Wilder va tout simplement récupérer la même tenue et ne pas s'en forger une à elle. Si l'intrigue n'a pas encore été dévoilée, on peut imaginer qu'elle va tomber dessus suite à la disparition de Kate Kane et qu'elle décidera de devenir la justicière dont Gotham a besoin. À voir comment le scénario va se connecter avec tout ce qu'on a vu dans la première saison - qui s'était d'ailleurs arrêtée avant sa fin à cause de la pandémie. La série se "reboote" mais ne devrait pas abandonner l'univers déjà installé ni les personnages secondaires que l'on connaît.

Les prises de vue ont commencé à la rentrée et les nouveaux épisodes devraient être prêts pour l'année prochaine. Aucune date de diffusion n'est annoncée mais une arrivée en 2021 paraît extrêmement probable.