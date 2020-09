Batwoman : une première image de la nouvelle actrice en costume

La première saison de "Batwoman" peut désormais être considérée comme un faux départ. L'actrice principale, Ruby Rose, a décidé de quitter le show. Pour la remplacer, Javicia Leslie a été choisie. Elle se montre pour la première fois dans le costume de l'héroïne.

Batwoman, un petit tour et puis s'en va...

Cas rare dans l'histoire d'une série, Batwoman a perdu son interprète principale après à peine une seule saison (qui n'est même pas complète à cause du coronavirus). Ruby Rose a lâché l'affaire, touchée psychologiquement et physiquement par une blessure grave durant le tournage. Pas question pour elle de se lancer dans le rythme soutenu de la conception d'une autre saison. Pour la chaîne, c'est l'occasion de se lancer dans une sorte de reboot, avec une nouvelle Batwoman.

Si vous avez suivi la première saison, sachez que tout ne sera pas mis à la poubelle. L'univers restera le même malgré ce changement de personnage et la disparition de Kate Kane sera l'un des enjeux. Les scénaristes ont trouvé un moyen de justifier par la narration qu'elle ne soit plus dans la série. Nous verrons comment ces explications vont être données mais il est désormais temps de se tourner vers l'avenir et cette nouvelle héroïne campée par Javicia Leslie s'appellera Ryan Wilder. Son caractère et son parcours seront différents par rapport à Kate. Elle a un passé pas très gai avec le monde de la rue et une tendance à toucher aux drogues. Mais ce parcours de vie lui donne justement de la force pour endosser le costume et botter les fesses des méchants de la ville. De plus, Batwoman reste ancrée dans un esprit LGBTQ+ puisque Javicia Leslie est une actrice bi-sexuelle. Son autre particularité est d'être une femme de couleur, chose assez inédite pour le personnage et qui tranche encore avec Kate.

Voilà la nouvelle Batwoman !

On attendait de voir ce que cette nouvelle interprète allait donner dans le costume et elle s'est chargée de nous apporter un début de réponse sur son compte Instagram. On ne la voit pas entièrement mais uniquement jusqu'aux épaules, dans ce qui semble être un essai caméra. On se rendra mieux compte de sa présence quand nous pourrons la voir en action.

Les prises de vue de cette seconde saison ont commencé depuis le début du mois de septembre. Elles vont se prolonger encore pendant des semaines et nous devrions découvrir les épisodes en 2021 si tout se passe bien. Aucune date de diffusion n'a été communiquée par The CW pour le moment.