Batwoman saison 1 : Kate face à la réalité post-Crisis dans l’épisode 11

Attention SPOILERS !! Les scénaristes de « Batwoman » ont fait très fort en clôturant l’épisode 10 avec un cliffhanger assez incroyable. Sept jours plus tard, nous voilà de retour et héros comme spectateurs vont devoir faire face à cette nouvelle réalité instaurée. Explication.

La mystérieuse apparition de Beth la semaine dernière nous a fait trépigner d’impatience jusqu’à hier soir. Évidemment, entre temps, on a élaboré de nombreuses théories afin d’expliquer ce cliffhanger. La plus logique ayant été qu’il s’agit d’une conséquence de Crisis on Infinite Earths. On peut l’avouer aujourd’hui, on ne s’était pas trompé ! Et on revient donc sur cette réalité quelque peu changée.

Un épisode qui explore, une fois de plus, la culpabilité de Kate

L’épisode de cette semaine reprend exactement là où on s’était quitté dans l’épisode 10 : Kate attaquant Beth car elle la prend pour Alice. Au bout de quelques secondes, la sœur jumelle réussit à s’échapper et laisse une Kate complètement interloquée. Notre Batwoman enquête donc en regardant dans le téléphone de la supposée Beth. Elle y découvre d’ailleurs des photos d’elles adultes. La jeune femme commence alors à assembler les pièces. Cette Beth doit venir d’une autre Terre. Or, la création du nouveau multivers l’a transporté sur Earth-Prime…

Kate finit par retrouver sa sœur et s’excuse immédiatement auprès d’elle, tout en lui expliquant brièvement Crisis. Si l’on avait pu penser que Beth mettrait un peu plus de temps à accepter ces explications, au contraire, pour elle c’est même logique (et un peu trop facile pour nous). Elle en profite même pour révéler à Kate que dans son univers, celle-ci la sauve de l’accident de voiture, changeant leurs vies pour toujours.

Cette révélation relance le sentiment de culpabilité qu’éprouve Kate vis-à-vis de sa sœur. Elle sait maintenant qu’elle aurait pu la sauver avant Crisis. L’épisode 11 de Batwoman explore donc, une nouvelle fois, ce syndrome dont souffrent les héros de l’Arrowverse : leur incapacité à sauver tout le monde et du coup, ils culpabilisent, CQFD ! Si on pouvait le comprendre dans les premiers épisodes de Batwoman, cela devient un peu trop insistant et pesant, vous ne trouvez pas ?

Un énième enlèvement et une énième évasion

Kate n’a cependant pas trop le temps de s’épancher sur ses états d’âme car Mouse a kidnappé deux jeunes gens importants : le fils du maire et le fils du commissaire de Gotham. Il donne aux Crows un délai de deux heures pour libérer Alice, sinon il les tuera. Kate file donc sur sa moto afin de revêtir son costume de Batwoman et sauver tout le monde.

Cependant, les choses ne se passent vraiment pas comme prévues. En effet, Kate se fait kidnapper par le Wonderland gang et devient otage avec les deux jeunes hommes. Celle-ci a alors Sophie au téléphone et demande, sous la pression de Mouse, qu’elle laisse partir Alice. Évidemment, que cela soit les protagonistes ou les spectateurs, tous avaient compris que Kate et Sophie parlaient en code. La scène aurait pu s’arrêter ici. Mais malheureusement, les scénaristes ont choisi de rajouter des dialogues, afin de l’expliquer, rendant le tout assez lourdingues.

Il en va de même avec l’interaction entre Sophie et Alice dans la salle d’interrogatoire ou encore pour la scène entre Beth et Mouse. La jumelle de Kate a, en effet, décidé de sauver à son tour sa sœur et se rend au point de rendez-vous sous les traits d’Alice. Le plan mis en place par Luke et Mary pour sauver Kate se retourne contre eux et la jeune femme se retrouve à secourir sa « nouvelle » sœur d’une voiture en flammes.

En conclusion, si l’épisode de la semaine dernière nous avait rendu très enthousiastes, on l’avait même qualifié d’épisode préféré, on est tombé des nues avec l’épisode 11. On le conçoit, Batwoman a du potentiel. On y croit d’ailleurs énormément et on n’est pas les seuls puisque le show a été renouvelé pour une seconde saison. Il ne reste plus qu’à espérer que l’épisode 12 sera aussi palpitant que l’épisode 10.