Batwoman saison 1 : qui de Beth ou Alice meurt dans l’épisode 12 ?

Après une nouvelle pause de plusieurs semaines, « Batwoman » était de retour hier soir sur la CW. On a donc enfin pu savoir quel était ce mal étrange qui a terrassé Beth et Alice à la fin de l’épisode 11.

On l’a avoué sans honte, l’épisode 11 de Batwoman nous a laissés sur notre faim. Or, il semblerait que notre frustration ait été entendue puisque l’épisode de cette semaine rattrape le coup. Certes, certaines intrigues secondaires coupent parfois le rythme sous tension que les scénaristes essaient d’imposer. Mais malgré cela, Batwoman relève un peu la barre et, une fois de plus, on est au rendez-vous.

Beth 1 ou Beth 2, qui doit survivre ?

Cette semaine, Batwoman lève très vite le voile sur le mal étrange qui lie Beth et Alice. En effet, on découvre rapidement que les deux versions de Beth ne peuvent pas vivre sur la même Terre. Chose étrange alors que l’on sait que les personnages de l’Arrowverse ont de nombreuses fois rencontré leurs sosies. Ici, en tous cas, les deux jeunes femmes dépérissent à petit feu. Et si la Team de Kate cherche une solution dès le départ, il faudra à peine quelques secondes de plus à Alice pour comprendre ce qui se passe (elle n’aura besoin que d’un bref échange avec Mouse pour résoudre ce mystère).

Une fois encore, Kate va être tiraillée entre le fait de vouloir sauver sa véritable sœur et écouter l’avis de ses amis. C’est à dire : garder la version gentille de Beth.

Un nouveau méchant fait surface

Et si Alice n’était finalement pas la grande méchante de la saison 1 de Batwoman ? Depuis le départ, celui qui donne vraiment la chair de poule c’est August Cartwright, le père de Jonathan/Mouse. Celui-ci que l’on ne voyait qu’en flashback est de retour et compte bien reconquérir, à sa façon, son fils. Ou serait-ce pour se venger de lui et d’Alice, dont il est jaloux ? Que cela soit l’un ou l’autre, il n’en reste pas moins terrifiant. D’ailleurs il se fait passer pour le Dr Campbell, un éminent chirurgien appelé par Sophie pour faire sortir Commander Kane de prison.

Si le retour de Cartwright dans le présent est un mini twist, assez plaisant et qui ne manque pas de potentiel, toute l’intrigue autour du Commander Kane patauge. Et ça, c’est bien dommage.

Batwoman a enfin fait un choix

Évidemment, c’est Mary qui découvre qu’elle peut utiliser son sang pour sauver Beth ou Alice. Celui contient des traces de l’antidote contre le poison que lui avait fait ingérer Alice. Elle donne donc la seringue de sang à Kate, qui doit faire un choix difficile. L’épisode se divise ensuite, entre Kate assise avec Beth et Kate assise avec Alice. On finit par comprendre que Kate a décidé de sauver sa sœur venant d’un autre univers et celle-ci s’est rendue à la clinique de Mary pour dire au revoir à Alice. Enfin, si l’on pense que l’épisode va se terminer ainsi. C’était sans compter sur Cartwright qui tue Beth pensant qu’il s’agit d’Alice. La leader du Wonderland Gang revient donc à la vie et elle semble très énervée contre Kate…

On s’attend donc à ce que la fureur d’Alice s’abatte sur Gotham et tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Mais peut-être que l’on se trompe. Après tout, il semblerait que Kate et elle fassent équipe pour affronter le vampire Noctura la semaine prochaine.