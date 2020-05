Batwoman : quelle actrice pourrait remplacer Ruby Rose ?

Lorsque "Batwoman" reviendra pour sa saison 2, c'est une toute nouvelle actrice qui prendra le relais de Ruby Rose. On a donc choisi de proposer quelques noms et on vous explique pourquoi elles seraient parfaites dans le rôle de Kate Kane.

Avec le départ de Ruby Rose, il va bien falloir qu'une nouvelle actrice porte le masque et la perruque rouge de Batwoman dans la saison 2. Alors si Batwoman a fait ses débuts lors du crossover de 2018 de l'Arrowverse, Elseworlds, sous les traits de Ruby Rose, en 2021, Kate Kane aura un tout autre visage. Après tout, il va bien falloir que quelqu'un continue à veiller sur Gotham car les méchants Alice, Hush et Safiyah n'ont pas dit leur dernier mot. Il en va de même pour les Crows, qui ont déclaré la guerre à Batwoman. Qui va donc répondre à l'appel du bat-signal lors de la saison 2 ? Voici une liste de plusieurs actrices qui pourraient, potentiellement, reprendre ce rôle emblématique.

Stephanie Beatriz

Grâce au rôle de Rosa Diaz dans Brooklyn Nine-Nine, Stephanie Beatriz est devenue une icône ouvertement bisexuelle aussi bien dans la vie réelle qu'à l'écran. C'est pourquoi, de nombreux fans militent déjà pour qu'elle incarne la nouvelle Kate Kane. De plus, Stephanie Beatriz a prouvé, à plusieurs reprises, qu'elle était tout aussi badass que drôle. Les dernières années passées sur les plateaux de Brooklyn Nine-Nine démontrent également que, contrairement à Ruby Rose, elle sait faire face aux horaires chargés qu'exigent les productions télévisuelles. Enfin, si l'actrice n'a pas obtenu le rôle de She-Hulk (MCU), le rôle de Batwoman pourrait être la revanche parfaite et celle-ci intégrerait enfin l'univers des super-héros. Stephanie Beatriz a d'ailleurs lancé une campagne sur Twitter et on est fans !

Ashley Platz

Ashley Platz est, elle aussi, familière des plateaux de séries télévisées. Vous avez pu l'apercevoir notamment dans Grey's Anatomy et GLOW. Ancienne athlète de lycée et férue de yoga, l'actrice a déjà la forme physique nécessaire pour reprendre le rôle de Batwoman et ça, c'est un plus ! En outre, Ashley Platz s'identifie comme pansexuelle, elle pourrait donc correspondre aux critères LGBTQI+ souhaités par les showrunners de Batwoman. Elle n'est pas non plus étrangère aux séries basées sur des comics. En effet, on l'aperçoit aussi dans Agents of SHIELD. Enfin, Ashley Platz a déjà auditionné pour le rôle de Kate Kane, lors du premier casting de Batwoman. Bien que Ruby Rose ait été choisie à sa place, sa vidéo d'audition a été postée en ligne et a reçu des retours très positifs.

Jade Tailor

Vous connaissez très certainement Jade Tailor pour son rôle dans The Magicians. Elle jongle d'ailleurs parfaitement entre le charisme saisissant du personnage et les parts d'ombre de ce dernier. Et puis de la magie aux super-héros, il n'y a qu'un pas, non ? L'actrice, elle aussi, fait campagne sur Twitter pour devenir la prochaine gardienne de Gotham. Elle a tweeté :

Puisque Ruby Rose ne reviendra pas dans Batwoman, je pense qu'ils devraient engager quelqu'un ayant des connaissances en techniques de combat (comme le krav maga), qui a déjà joué les badass à l'écran ces 5 dernières années et qui aime travailler de longues heures !

Et pour nous convaincre, Jade Tailor a aussi posté une vidéo la montrant entrain de répéter une chorégraphie de "combat".

Briana Venskus

Un choix plus conventionnel serait peut-être Briana Venskus. Partageant déjà quelques similitudes, elle collerait avec le style de Kate Kane. Bien que le nom de Briana Venskus ne vous semble pas familier au premier abord, vous l'avez sans aucun doute déjà vue à l'écran. Et si on vous donne comme indices, comme Agents of SHIELD et The Walking Dead, vous verrez exactement de qui il s'agit. Point bonus pour Briana Venskus, celle-ci est déjà apparue dans plusieurs épisodes de Supergirl. Rappelez-vous, elle faisait partie du DEO. Sa familiarité avec les productions DC de la CW pourrait lui donner un avantage.

Wallis Day

Briana Venskus n'est pas la seule a être familière avec les séries DC. Wallis Day connait, elle aussi, très bien cet univers. En effet, l'actrice faisait partie du casting de la série Krypton. Cette dernière incarnait Nyssa-Vex a.k.a la mère de Jor-El et donc la grand-mère de Superman. Comme Stephanie Beatriz et Jade Tailor, elle aussi a fait campagne sur Twitter en postant une vidéo d'elle en train de boxer, suivie de la petite phrase "J'ai entendu qu'ils cherchaient une nouvelle Batwoman...". Plutôt badass !

Dans tous les cas, Batwoman ne reviendra pas avant janvier 2021. Il nous reste donc de longs mois à attendre avant le retour de la super-héroïne masquée. Mais une chose est sûre, la showrunner, Caroline Dries, a assuré que Kate Kane serait jouée par une actrice LGBTQI+.