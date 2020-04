Batwoman : une révélation choquante sur le Batman du Arrowverse

Si cela fait maintenant plusieurs épisodes que Batwoman se sent coupable d'avoir cédé à une pulsion meurtrière, on vient d'apprendre que ce n'est pas la première héroïne de Gotham à y avoir succombé. Attention, SPOILERS !

Dès le moment où Kate Kane (Ruby Rose) a été introduite dans l'Arrowverse, Batman (et tout son univers) est également entré dans la franchise en cours. De l'existence d'Arkham, en passant par l'évocation de plusieurs méchants emblématiques, jusqu'au mystère entourant la disparition de Bruce Wayne, la saison 1 de Batwoman a joué sur le mythe du Chevalier Noir. Impossible donc pour les scénaristes de ne pas évoquer l'ennemi numéro 1 de Batman : le Joker. Or, si on avait déjà entendu son nom, l'épisode 17 vient de nous en dévoiler bien davantage sur le sort de ce vil méchant.

Batman, un héros pas si honorable

Dans l'épisode de cette semaine, intitulé "A Narrow Escape", on découvre, en même temps que l'héroïne de Gotham, que Batman a, lui aussi, une part d'ombre (et de nombreux secrets). On le sait, Kate a toujours du mal à accepter le meurtre du Dr August Cartwright (John Emmet Tracy). Durant tout l'épisode, on la voit d'ailleurs avoir plusieurs "crises de panique". Mais la jeune femme décide d'avouer enfin la vérité à Luke (Camrus Johnson) afin de l'empêcher de tuer le meurtrier de son père. Kate admet qu'elle n'arrive plus à porter son costume à cause de ce qu'elle a fait à Cartwright. Pour cette dernière, elle a brisé la règle numéro 1 de son cousin : ne tuer personne.

Alors que Kate ne pense pas être en mesure de suivre les règles de Bruce Wayne, Luke lui révèle un secret choquant à propos du premier héros de Gotham. Luke explique à Kate qu'elle n'est pas la seule à avoir tué quelqu'un en portant le Bat costume. Bruce est tout aussi coupable. En effet, si l'on n'a pas aperçu le Joker depuis 5 ans, ce n'est pas car il est enfermé à l'asile d'Arkham. Le célèbre vilain est en fait mort et c'est Batman qui l'a tué. Si la raison qui a poussé Bruce à commettre cet acte n'est pas évoquée, il semble que cela soulage un peu Kate. En outre, en plus d'avoir révélé le sort funeste du Joker, Luke avoue aussi aux téléspectateurs que Batman est, en effet, un tueur.

L'univers de Batwoman sans Joker

Vous l'aurez compris, il est donc très peu probable que le Joker apparaisse dans Batwoman. Cependant, c'est un choix surprenant de la part des scénaristes : un univers sans ce méchant. À moins qu'une intrigue future révèle que Joker a survécu à la tentative de meurtre de Batman... Et cela pourrait être un sacré twist ! D'autant que le meurtre du Joker pourrait être la raison pour laquelle Bruce a quitté Gotham. Quoi qu'il en soit, Batwoman a maintenant réglé le sort du Joker dans l'univers du Arrowverse. Mais il ne faut jamais dire jamais ! Et vous qu'en pensez-vous ?