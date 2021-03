Benjamin Gates : on en sait plus sur la série en développement

La saga "Benjamin Gates" va bien se poursuivre sur le petit écran. Disney+ vient de commander officiellement une série dérivée des deux films sur le chercheur de trésors. Et on en sait un peu plus sur le personnage principal au centre du futur show.

Benjamin Gates, une saga très populaire

En 2004, Disney dévoilait le premier film centré sur un nouveau personnage chercheur de trésors. Benjamin Gates et le Trésor des Templiers présentait Nicolas Cage en aventurier passionné par les mythes sur les trésors perdus de l’humanité. Le long-métrage suivait le héros et son ami Riley dans une chasse au trésor endiablée. À sa sortie dans les salles, Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers avait fait un carton. Le film réalisé par Jon Turteltaub s’était rapidement constitué une fan base très fidèle et le personnage joué par Cage devenu instantanément culte.

L’énorme succès du Trésor des Templiers avait alors incité Disney à lancer une suite. En 2007, trois ans après la sortie du premier opus, la firme aux grandes oreilles dévoilait ce deuxième épisode des aventures du héros, Benjamin Gates et le Livre des secrets. En plus de Cage, Justin Bartha et Diane Kruger étaient de retour dans les rôles de Riley et Abigail, deux personnages que les fans apprécient également. Depuis, malgré les demandes régulières des fans, aucune nouvelle suite aux deux films n’a vu le jour.

Benjamin Gates et le Trésor des Templiers © Disney

La série officiellement commandée

Mais l’année dernière, on obtenait enfin des nouvelles sur de nouveaux projets autour de la saga. En mai 2020, Jerry Bruckheimer, le producteur emblématique de la franchise, annonçait qu’un nouveau film allait voir le jour. Et il révélait aussi qu’une série issue de l’univers Benjamin Gates était en développement. Mais depuis, aucune information n’avait filtré sur l’avancée de ces projets. On pouvait alors craindre que l’idée allait de nouveau être abandonnée, alors que les fans ont eu plusieurs espoirs de voir un nouveau film au fil des années qui ne se sont jamais matérialisés.

Après des mois sans nouvelles, Disney+ vient enfin de confirmer officiellement la mise en chantier de la série. Selon Deadline, elle abordera les thèmes d’identité, de communauté, de paternité historique et de patriotisme. Et elle sera portée par une nouvelle héroïne, que l’on n’a pas vue dans les deux films. C’est Jess Morales, une jeune latino-américaine de 20 ans, qui sera au centre du récit. Toujours d’après le média américain, on la verra « se lancer dans l’aventure d’une vie avec ses amis aux origines diverses, pour percer à jour l’histoire mystérieuse de sa famille, et trouver un trésor perdu ». La série sera composée de 10 épisodes. Marianne et Cormac Wibberley, deux des co-scénaristes des films de la saga, ont de nouveau été choisies pour écrire le show. Et c’est Mira Nair qui la réalisera.

Quid du 3ème film ?

Reste à savoir si le film évoqué par Bruckeimer en même temps que la série, l’année dernière, est toujours sur les rails. Le producteur avait à l’époque confirmé que les trois membres du trio au centre des deux premiers films seraient bel et bien de retour. On pouvait donc se réjouir de retrouver Nicolas Cage, Justin Bartha et Diane Kruger dans une nouvelle chasse au trésor. Mais aucune nouvelle information sur l’avancée du projet n’a filtré depuis.

Benjamin Gates et le Livre des secrets © Jerry Bruckheimer Films/Walt Disney Pictures

Deadline se contente aujourd’hui de dire que le futur show Benjamin Gates est développé en parallèle de la longue préparation du troisième film. Mais le média ne donne pas de nouvelles concrètes sur le statut de ce nouvel opus, rappelant juste que Chris Bremner a été engagé en janvier 2020 pour en écrire le scénario. Il faudra donc attendre une communication officielle de la part de Disney ou de Jerry Bruckheimer pour avoir des nouvelles sur ce projet. Quoi qu’il en soit, on peut parier que les fans continueront de réclamer la suite. Surtout que la sortie de la série à venir devrait leur donner l’occasion de se faire entendre.