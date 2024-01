Berlin sur Netflix : où a été tourné le spin-off de La casa de papel ?

Puisque "Berlin", la série spin-off de "La casa de papel", se déroule majoritairement à Paris, découvrez les principaux lieux où a été tournée la production Netflix.

Berlin revient sur Netflix

Berlin a été lancée sur Netflix le 29 décembre 2023. Et sans surprise, la série spin-off de La casa de papel n'a pas tardé à se positionner tout en haut du top 10 des nouveautés en France. Il faut dire que la série espagnole à l'origine de Berlin avait été un des gros succès de la plateforme de streaming.

Le show est devenu une référence et certains de ses éléments se sont retrouvés dans la culture populaire (comme le masque de Dali). Dès lors, proposer un programme sur un des personnages les plus emblématiques de La casa de papel avait tout pour attirer du monde, et cela s'est confirmé dès les premiers jours de la mise en ligne de la saison 1.

Berlin ©Netflix

On y suit donc Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), alias Berlin, qui avant de participer au casse du Professeur dans la Fabrique nationale de la monnaie (l'histoire de base de La casa de papel), a imaginé un autre braquage également très ambitieux. C'est à Paris qu'il se rend avec son équipe pour voler des bijoux. L'ensemble du butin vaut plusieurs millions d'euros, et rien ne devra donc être laissé au hasard. Ce qui n'empêchera pas Berlin de faire plusieurs mauvais choix après avoir eu un coup de cœur pour Camille, l'épouse de Polignac, l'homme en charge de la protection des bijoux...

Les rues de Paris où a été tournée la série Netflix

Comme on l'expliquait dans notre avis sur Berlin, la série fait un choix pertinent en installant son intrigue à Paris. Une ville qui renvoie à tout un imaginaire romantique. Et justement, dans la série, il est grandement question d'amour et des peines de cœur des différents protagonistes. Une thématique qui va jusqu'à reléguer presque au second plan le braquage.

Le tournage de Berlin s'est donc déroulé dans notre capitale française. Il y a bien sûr le Sacré Cœur que les parisiens (et les autres) auront facilement reconnus, lorsque Berlin suit Camille la nuit durant le premier épisode. Mais à cela s'ajoutent d'autres lieux moins connus. Comme l'Église de Saint-Julien Le Pauvre, dans le 5e arrondissement, en face de Notre-Dame, où Berlin et son équipe se rendent pour accéder aux catacombes.

Berlin ©Netflix

Également, si vous allez du côté de la Rue Valentin Haüy dans le 15e, vous pourrez reconnaître l'entrée de l'hôtel du gang, en face de la maison de Polignac (au numéro pour 6 pour être exacte). Et de manière plus anecdotique, les fans des Beatles auront reconnu une référence aux groupes lorsque les braqueurs traversent l'Avenue Saxe. À cela s'ajoutent plusieurs quartiers où vont se balader Berlin et Camille, comme les rues de Montmartre, le Square du Vert-Galant ou encore le pont de Bir-Hakeim.

Des lieux hors de Paris

Cependant, il n'y a pas qu'à Paris que se déroule Berlin. Et d'autres villes ont accueilli le tournage de la série Netflix, en France ou en Espagne. Ainsi, si comme Berlin et Camille vous souhaitez vous lancer dans une virée en amoureux, sachez que c'est au Château d'Ormesson dans le Val-de-Marne qu'ils se rendent avant que Polignac ne découvre que sa femme le trompe. Et si vous envisagez un voyage en Espagne, il y a aussi de quoi faire.

Berlin ©Netflix

Comme à Madrid, avec le Palacio El Rincón où débute le show. Mais aussi Almeria, sur la plage de Cabo de Gata, pour une scène entre Cameron et son ex-petit ami. Ou encore Toledo, proche de Madrid, où se trouve l'aérodrome de Casarrubios. C'est ce lieu qui a été utilisé pour tourner la course en voiture à laquelle participent Roi et Cameron après le braquage. Bien sûr, il s'agit d'une incohérence étant donné la distance qui sépare cette zone de Paris, mais la production n'a probablement pas trouvé d'endroit qui convenait en région parisienne.