Berlin : une bande-annonce et une date pour le spin-off de La casa de papel

La sortie de "Berlin", le spin-off de "La casa de papel", se rapproche et Netflix en dévoile de nouvelles images avec une bande-annonce qui révèle la date de diffusion de la série.

La casa de papel continue avec Berlin

Après le succès de La casa de papel, qui aura duré de 2017 à 2021, en deux saisons composées au total de cinq parties, Netflix n'avait pas l'intention de juste conclure la série et ne pas continuer de l'exploiter. Le service de streaming a décidé d'approfondir l'univers des braqueurs de la Fabrique nationale de la monnaie en Espagne, en proposant un spin-off, Berlin.

Le titre fait évidemment référence au nom de code d'Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso) dans La casa de papel, qui au début de la série fait office de chef à l'intérieur du bâtiment, tandis que "le Professeur" (Álvaro Morte) donne ses consignes depuis l'extérieur. Plus tard dans la série, on apprend que Berlin est le demi-frère du Professeur et qu'il était avant cela recherché pour des casses de bijouteries et de fourgons blindés.

Pedro Alonso - Berlin ©Netflix

Comme on a pu le voir dans La casa de papel, Berlin n'est pas un personnage très sympathique, usant de son pouvoir durant le braquage. Mais malgré son absence d'empathie et ses crimes condamnables, il reste fascinant et suffisamment populaire aux yeux du public pour que Netflix lui consacre une série qui se déroulera avant les événements qu'on connaît.

Quand sortira la série sur Netflix ?

Après plusieurs courts teasers, la plateforme de streaming a dévoilé une bande-annonce (vidéo en une d'article), permettant également d'avoir la date diffusion du show : le 29 décembre. Dans la vidéo, on retrouve Berlin, plus enthousiaste que jamais tandis qu'il prépare un important vol de bijoux avec son équipe. Un coup qui se fera à Paris !

La bande-annonce ne donne pas énormément d'éléments sur l'intrigue, mais permet de donner le ton et de présenter rapidement les autres protagonistes autour de Berlin. En plus de Pedro Alonso, on verra donc devant la caméra Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña ou encore Joel Sánchez.

Berlin est à découvrir sur Netflix le 29 décembre.