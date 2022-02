Better Call Saul : Bob Odenkirk revient sur son malaise cardiaque

Au coeur de l'été 2021, Bob Odenkirk s'effondrait sur le plateau de "Better Call Saul". Un malaise cardiaque qui a ému le monde entier et dont l'acteur s'est heureusement remis. Alors que le tournage de la saison finale de la série spin-off de "Breaking Bad" vient de se terminer, il est revenu sur ce dramatique événement.

Bob Odenkirk, retour sur une immense frayeur

L'acteur Bob Odenkirk, devenu une star mondiale grâce à son rôle de Jimmy McGill / Saul Goodman dans les deux monumentales séries Breaking Bad et Better Call Saul, revient de très loin. En effet, lors du tournage de la saison finale de cette dernière, le 27 juillet 2021, il s'effondrait sur le plateau, victime d'un malaise cardiaque.

Emmené en urgence à l'hôpital, l'inquiétude sur son état de santé a été mondiale, d'une étendue surprenante. Heureusement, le 29 juillet, son fils Nate Odenkirk rassurait son immense communauté de fans par un tweet salvateur : "He's going be okay."

Better Call Saul ©Netflix

Bob Odenkirk s'est remis, a repris et terminé le tournage de Better Call Saul, et s'est exprimé tout récemment dans une interview au New York Times. Alors que la saison finale devrait débuter sa diffusion prochainement, l'acteur de 59 ans s'est ainsi confié en détails sur le dramatique accident qui a bien failli lui coûter la vie.

"Heureusement que je ne suis pas retourné à ma caravane"

Le malaise cardiaque est survenu alors que Bob Odenkirk finissait le tournage d'une scène avec Rhea Seehorn et Patrick Fabian, interprètes de Kim Wexler et Howard Hamlin. Ce sont les cris de ses partenaires qui ont alerté l'équipe médicale présente sur le plateau.

Je m'éloignais pour aller regarder le match des Cubs et faire du vélo d'exercice, et je me suis effondré. Rhea a dit que j'étais devenu instantanément gris-bleu.

L'acteur raconte aussi que ce n'est qu'à la troisième tentative de défibrillation que son pouls est revenu. Il s'estime "chanceux" que le malaise soit survenu durant une séquence collective, parce qu'autrement il serait rentré seul à sa caravane, où l'accident serait ainsi arrivé sans que personne ne puisse le signaler.

Une fois son pronostic vital désengagé et après une opération chirurgicale, il a été suivi par deux médecins à l'hôpital Cedars-Sinaï de Los Angeles, expliquant qu'il se connaissait une condition cardiaque depuis 2018, avec une accumulation de plaques au coeur. Selon le médecin dont il a retenu le diagnostic, la crise cardiaque serait due à un détachement d'une de ces plaques.

Une saison finale de Better Call Saul chargée en émotion

Même si tout le monde se serait bien passé de cette mésaventure, lui le premier, celle-ci apporte encore un peu plus de légende à la série Better Call Saul, considérée comme une des meilleures créations des années 2010. Le tournage de la sixième et dernière saison vient juste de se terminer, et Bob Odenkirk l'a célébré avec une photo postée sur Twitter, se disant honoré d'y avoir participé.

Un honneur pour lui et un privilège pour son public, l'acteur ayant créé dans Breaking Bad et Better Call Saul un des plus grands personnages de la fiction récente.