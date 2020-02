Better Call Saul : découvrez la bande-annonce de la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Better Call Saul » revient pour sa cinquième saison, le 23 février aux US sur AMC et le 24 février sur Netflix. Une dernière bande-annonce insiste sur la présence des grands antagonistes de la série, et sur la noirceur des événements qui vont survenir. Comme de coutume, Jimmy McGill semble bien mal embarqué…

C’est un calme tout relatif qui définit ce trailer, sûrement une des dernières fois où l’on peut découvrir des images de la saison 5 de Better Call Saul, dont la diffusion sur AMC est prévue le 23 février 2020. Il faudra à peine patienter pour la voir sur Netflix, puisqu’elle y sera disponible dès le 24 février. La bande-annonce est visible en tête d’article.

Better Call Saul se prépare à sa fin

La promotion de cette cinquième saison du spin-off de Breaking Bad a été riche, puisque la chaîne AMC – souvent en partenariat avec le site Rotten Tomatoes, a diffusé un bon nombre de featurettes et teasers pour créer l’évènement. Dans cette dernière bande-annonce, pas de dialogues, si ce n’est un « alors ? » lâché par Mike (Jonathan Banks), après avoir mis à terre un assaillant très présomptueux. On entrevoit dans ces images les personnages principaux de la série, Jimmy McGill lui-même (Bob Odenkirk) et Kim Wexler (Rhea Seehorn), et surtout, comme on l’apprenait récemment, Hank Schrader (Dean Norris) est bien là. Les choses vont donc forcément se corser dans Better Call Saul avec l’arrivée du fameux agent de la DEA et beau-frère de Walter White.

Lui comme les autres auront du souci à se faire, avec la présence de Gus Fring (Giancarlo Esposito), Nacho Varga et Hector Salamanca. Si ceux qui ont suivi Breaking Bad connaissent l’ultime destinée de ces personnages, ce qu’on va découvrir d’eux du point de vue du récit de Jimmy McGill-Saul Goodman devrait être entièrement inédit.

La série Better Call Saul a cette chance de savoir quand elle se terminera – une sixième et dernière saison a été annoncée, et elle sait aussi à peu près comment, puisque beaucoup de ses personnages ont une histoire qu’on a déjà vue dans Breaking Bad. La route est donc à peu près tracée, mais c’est aussi une certaine pression, puisqu’il va falloir créer des événements surprenants et inédits dans ce paysage bien connu, tout en commençant à préparer le tomber de rideau.