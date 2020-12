Better Call Saul, Lucifer, Supergirl...Toutes ces séries qui nous quittent en 2021

L'année 2021 va être celle de nombreux au revoir à des séries emblématiques qui quitteront l'antenne pour toujours. Préparez les mouchoirs !

Fin de séries

2020 n'a pas été une année comme les autres, chamboulant le paysage de l'audiovisuel et notre façon de découvrir de nouveaux programmes, y compris les longs-métrages qui ont parfois trouvé refuge sur les services de streaming. Côté séries, c'est surtout les retards de tournage qui ont handicapé la diffusion de certaines. 2021 sera néanmoins le cauchemar pour certains shows dont ce sera la dernière année à l'antenne.

Coup de balai chez Netflix

Plusieurs séries emblématiques de chez Netflix feront un dernier tour de piste l'année prochaine :

Dear White People ©Netflix

Lucifer ©Netflix

Lucifer : Netflix l'a sauvé de l'enfer de l'annulation et en a fait un phénomène mondial qui se terminera tout de même en 2021 au bout de 6 saisons.

: Netflix l'a sauvé de l'enfer de l'annulation et en a fait un phénomène mondial qui se terminera tout de même en 2021 au bout de 6 saisons. Ozark : Probablement dans le Top 5 des meilleurs programmes de Netflix, la quatrième saison sera la dernière, offrant une vraie fin à la destinée de la famille Byrde.

Amazon de non-confort

Trois très bonnes séries quitteront le service de streaming de Jeff Bezos l'année prochaine :

Harry Bosch : menée par l'exceptionnel Titus Welliver et basée sur les romans de Michael Connelly, sa septième saison sera la dernière.

: menée par l'exceptionnel Titus Welliver et basée sur les romans de Michael Connelly, sa septième saison sera la dernière. The Expanse : la série de science-fiction, sauvée du trou noir il y a trois ans par Amazon, finira son voyage en 2021 à l'issue de sa sixième saison.

Goliath ©Amazon Studios

Goliath : l'inénarrable Billy Bob Thornton quittera le petit écran après 4 ans en première ligne.

Ailleurs et bientôt nulle part

Netflix et Amazon ne sont pas les seuls à faire de la place sur leur grille de programme pour préparer 2022. La CW élaguera son univers DC avec une quatrième et dernière saison pour Black Lightning et une sixième finale pour Supergirl.

His Dark Materials : à la croisée des mondes ©HBO

La franchise littéraire de Phillip Pullman His Dark Materials : à la croisée des mondes contient trois romans. Son adaptation très réussie chez HBO aura autant de saisons. La troisième de 8 épisodes sera diffusée en 2021.

Même si elle a commencé en décembre, ce sera bien en 2021 que Shameless quittera l'antenne de Showtime au bout de sa onzième saison. Elle aura même droit à 6 épisodes rétrospectifs. Un bel hommage pour la série attachante avec William H. Macy.