Better Call Saul : Rhea Seehorn (Kim Wexler) annonce un final "dévastateur"

Après cinq saisons de haut vol, "Better Call Saul" tirera sa révérence dans une saison finale composée de 13 épisodes. Suffisamment pour savoir ce qu'il arrive à Jimmy McGill et, aussi, peut-être surtout, à Kim Wexler. Récemment, l'actrice Rhea Seehorn a annoncé sur Twitter qu'on pouvait s'attendre à être "dévastés"...

Better Call Saul, parmi les meilleures

Pouvait-on faire aussi bien voire mieux que Breaking Bad ? Vince Gilligan et Peter Gould, co-créateurs de cette série spin-off, en ont fait le pari et jusque-là ils ne se sont pas trompés ! Better Call Saul est une grande réussite critique et commerciale, avec une qualité croissante durant les cinq saisons déjà diffusées sur AMC aux États-Unis et sur Netflix en ce qui nous concerne.

Centrée sur le personnage de Jimmy McGill aka Saul Goodman (Bob Odenkirk), l'avocat génial et véreux découvert dans Breaking Bad, Better Call Saul s'est écarté du format original pour raconter d'abord un drame familial, l'exploration d'un personnage moralement ambigu, avant de progressivement se rattacher aux intrigues vues dans Breaking Bad. Une série d'exception qui offre un nouveau regard, permet d'explorer plus profondément d'anciens personnages et d'en présenter de nouveaux, comme celui de Kim Wexler.

Better Call Saul ©AMC

Kim est dans Better Call Saul la collègue de Jimmy McGill, sa compagne puis son associée. Droite, bienveillante, travailleuse, elle va progressivement être attiré du côté obscur, bien que Jimmy fasse tout pour l'en tenir éloignée. Autre personnage principal de ce spin-off, son actrice Rhea Seehorn rayonne dans ce rôle original car absent de Breaking Bad. D'où cette question brûlante : que lui arrive-t-il à la fin de Better Call Saul ?

Un seul mot : "dévastateur"

On sait ce qu'il advient, pour un temps au moins, de Jimmy. On sait aussi ce qu'il advient de Gus et de Michael, tous deux trouvant une fin dans Breaking Bad. Mais pour d'autres personnages de Better Call Saul, le mystère est entier, et tous les regards se tournent vers celui de Kim Wexler. L'actrice, qui a jusque-là bien manié la langue de bois pour ne rien révéler, a cependant pris récemment la liberté d'annoncer sur Twitter que la conclusion du show serait "dévastatrice".

Une fin émouvante prévue pour le début de l'année 2022

Évidemment, tout le monde s'inquiète pour Kim. Mariée depuis peu à Jimmy, identifiée par le grand antagoniste du moment Lalo Salamanca, bien décidée à aller au bout, son avenir est plus qu'incertain, et son destin pourrait bien se conclure de manière dramatique. Dans ce Breaking Universe où la cruauté et la violence sont de mise, rien ne lui garantit une fin heureuse, bien au contraire. Va-t-elle partir saine et sauve ? Va-t-elle mourir ? Peut-elle trahir ? Les paris sont ouverts.

Quoi qu'il en soit, la saison finale sera chargée d'émotions. On dira adieu à une des toutes meilleures séries des années passées, un monument qui aura notamment dépassé en nombre d'épisodes sa série-mère (63 vs 62). Aussi, on gardera à l'esprit l'accident cardiaque de Bob Odenkirk survenu au coeur de l'été et qui avait très largement inquiété les fans du monde entier. Selon les informations de Variety, les 13 nouveaux épisodes arriveront quelque part durant le premier trimestre 2022, et seront divisés en deux parties. L'impatience est à un niveau très, très élevé !