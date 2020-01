Vous avez aimé ? Partagez :

C’est Vince Gilligan lui-même, le créateur de la série culte « Breaking Bad », qui le dit. « Better Call Saul » s’arrêtera en 2012 après une sixième et ultime saison, et sa fin pourrait être encore meilleure que celle de « Breaking Bad », dont elle est tirée.

Lorsque la série Better Call Saul a commencé sa diffusion en février 2015, l’enjeu était monumental. Comment succéder à la série Breaking Bad, dont elle est un spin-off centré sur le personnage de Saul Goodman/James McGill ? Comment garder les fans dans l’univers, d’autant plus avec les deux principaux interprètes de Breaking Bad absents de la nouvelle série ? Cinq ans après, le constat est d’une évidence éclatante : Better Call Saul est une excellente série, couverte de critiques élogieuses et avec une moyenne de 98% sur Rotten Tomatoes toutes saisons confondues.

Vince Gilligan tease un final supérieur

Alors que la cinquième saison débutera le 23 février 2020 sur AMC, et qu’une sixième et dernière saison a été confirmée par son showrunner Peter Gould pour 2021, Vince Gilligan a fait une déclaration audacieuse durant un podcast de TV’s Top 5 du Hollywood Reporter.

La série va, sous la direction de Peter Gould, parfaitement se terminer. Ça va être génial. Et le Hollywood Reporter, et d’autres formidables titres de presse, vont devoir écrire des articles comme « laquelle des deux séries a la meilleure fin ? « Breaking Bad » ou « Better Call Saul » ? Et je vous parie que vous allez dire « Better Call Saul ».

Venant du créateur de l’univers, la remarque est un beau compliment. Mais c’est peut-être aussi une manière de désamorcer, déjà, une comparaison biaisée. De la même manière qu’on entend que la performance de Joaquin Phoenix dans Joker est supérieure à celle d’Heath Ledger dans The Dark Knight, il ne faut pas oublier que la performance de Phoenix n’existerait tout simplement pas sans celle d’Heath Ledger.

Le raisonnement vaut encore plus dans le cas de Better Call Saul vs Breaking Bad, puisque Better Call Saul est nourri par la mythologie de la « série-mère », et doit son succès aussi à la réapparition de nombreux personnages de Breaking Bad. Mais théoriquement, rien ne l’empêche de surpasser la première série ! Lorsque l’histoire de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) se terminera, ce sera la fin de 63 épisodes, soit un de plus que pour celle de Walter White (Bryan Cranston), avec aussi une année de diffusion supplémentaire. Sans oublier que, très vraisemblablement, Jesse et Walter White pourraient faire leur retour dans la sixième saison…

Alors, avec sa déclaration à la fois audacieuse et humble, Vince Gilligan se prépare-t-il vraiment à un succès final qui placerait Better Call Saul plus haut que Breaking Bad ? Est-ce possible ? Réponse en 2021.