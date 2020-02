Betty : la série HBO tirée de Skate Kitchen a un teaser

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Betty

Petit film indépendant passé assez inaperçu lors de sa sortie en 2019 chez nous, « Skate Kitchen » va avoir sa déclinaison en série sur HBO. Une première bande-annonce vient de sortir et l’univers du film de Crystal Moselle semble se prolonger avec cohérence.

La frontière entre petit et grand écran tend à s’amoindrir d’année en année et plus personne ne se surprend de la qualité des créations audiovisuelles. Ni de voir des univers établis au cinéma se transposer en série ! Les exemples pullulent et quand ce changement de format a une cohérence, on ne boude pas notre plaisir. Le film Skate Kitchen aura donc sa déclinaison à la télé, dans une série sobrement titrée Betty. Réalisé par Crystal Moselle, ce petit objet cinématographique n’a pas déplacé les foules lors de sa sortie en 2019. Le grand public ne doit même pas connaître son existence, la faute à un parc de salles assez réduit. Mais on l’avait de notre côté plutôt apprécié (voir notre critique). La série proposée par HBO permettra dans tous les cas une meilleure exposition.

Si vous avez vu le film, ce sera évidemment mieux pour appréhender plus rapidement l’univers et les événements, qui se déroulent temporellement après. Le scénario se déroulera toujours à New York et il sera évidemment question du monde du skateboard traversé par des personnages féminins. La série parlera de construction personnelle lors de l’adolescence et de tout ce que ça englobe (doutes, amoures, découverte des responsabilités), ainsi que de lutte pour s’imposer face aux garçons/hommes. Quelques mois après le choc Euphoria, HBO livrera cette année une autre proposition qui souhaite traiter avec réalisme et modernité cet interstice si complexe entre le monde des adolescents et celui des adultes.

Betty, future petite bombe de 2020 ?

La bande-annonce est assez claire là-dessus, avec du peps, des personnages forts et une direction artistique qui promet une sorte d’aventure urbaine où règne un sentiment de liberté, d’irrévérence. Pour qu’HBO soit dans le coup, c’est que Betty n’a rien d’un programme tiède. La chaîne ne déçoit que très rarement et c’est une bonne raison de penser que cette série sera peut-être l’une des bonnes surprises de l’année 2020. Nous serons fixée là-dessus lors de son lancement le 1er mai prochain. En France, Betty sera visible grâce à OCS, en US+24.