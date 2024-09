Beverly Hills 90210 : cette actrice regrette d’avoir joué dans le reboot de la série culte

Plusieurs années après la fin de "Beverly Hills 90210", un reboot du show a vu le jour. Certains membres de la série originale y ont fait leur retour. Toutefois, l’une de ces actrices aurait aimé refuser ce projet.

Beverly Hills 90210, une série iconique qui a lancé une franchise

Bien avant de créer Emily in Paris, Darren Star était à l’origine de plusieurs cartons du petit écran, dont Beverly Hills 90210. Diffusée de 1990 à 2000 aux États-Unis, la série nous faisait suivre une bande d’amis de leurs années au lycée jusqu’à celles à l’université. Totalement culte, Beverly Hills 90210 a donné naissance à de nombreux spin-offs. Dans les années 90, les fans ont ainsi pu découvrir Melrose Place et Models Inc.. Mais un reboot de la série originale leur a aussi été proposé de 2008 à 2013. Intitulé 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération, celui-ci était notamment porté par plusieurs membres du casting de la série originale. Mais aujourd’hui, l’une de ces membres regrette d’y avoir participé.

Jennie Garth aurait voulu ne pas accepter le reboot

Jennie Garth fait partie des actrices à être revenues dans le reboot de Beverly Hills 90210. Elle y a ainsi rejoué son personnage de Kelly Taylor. Récemment, elle s’est remémorée cette expérience au cours d’un panel. Comme rapporté par People, elle a avoué qu’elle aurait préféré ne pas revenir dans le reboot :

J’aimerais ne pas l’avoir fait. Sans vouloir offenser qui que ce soit. Le producteur était l’ami d’un ami, et je me rappelle qu’il est venu dans mon salon, m’a demandé de m’assoir et m’a présenté la série comme la chance d’une vie. Il m’a demandé de la faire, et je ne savais pas dire non à l’époque. Mais les gens étaient très gentils et je leur souhaite le meilleur.

Si elle ne garde aucune rancune envers les gens ayant travaillé sur 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération, et sans donner plus de raisons, Jennie Garth affirme donc qu'elle aurait refusé le reboot si on le lui avait proposé aujourd’hui. Mais elle a bel et bien pris part à de nombreux épisodes de la saison 1, ainsi qu’à plusieurs épisodes de la deuxième saison.

La franchise va continuer de s’élargir

De nombreuses années après la fin de Beverly Hills 90210, la franchise lancée par la série de Darren Star n’a pas fini de s’étendre. Comme révélé en avril dernier, c’est cette fois Melrose Place qui va avoir droit à son reboot. Comme pour 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération, plusieurs stars du show original vont y faire leur retour. Les fans pourront ainsi revoir les personnages d’Amanda Woodward, Sydney Andrews et Jo Reynolds, toujours joués par Heather Locklear, Laura Leighton et Daphne Zuniga. D’autres membres du casting de la série originale pourraient également revenir.