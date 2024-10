Black Doves : une bande-annonce violente pour la série d’espionnage Netflix avec Keira Knightley

Quelques jours après avoir partagé plusieurs photos de "Black Doves", Netflix a mis en ligne la première bande-annonce de sa série d’espionnage particulièrement attendue.

Black Doves, la nouvelle série d’espionnage de Netflix portée par Keira Knightley

Netflix dévoilera dans quelques semaines sa nouvelle série d’espionnage, Black Doves. Celle-ci nous fera suivre Helen Webb, une redoutable espionne. Après avoir transmis pendant des années les secrets de son mari politicien à l’organisation pour laquelle elle travaille, celle-ci se retrouve en danger après l’assassinat de son amant. L’un de ses anciens amis, lui-même assassin, est alors chargé de la protéger.

Black Doves s’appuie sur un casting de prestige. Keira Knightley y incarne Helen Webb, pour ce qui est son premier rôle majeur dans une série. Elle est notamment accompagnée de Ben Whishaw, alias Q dans les derniers James Bond, et Sarah Lancashire, star de Happy Valley. Il y a quelques jours, Netflix a dévoilé plusieurs photos de la série. La plateforme de streaming poursuit sa promotion en dévoilant la première bande-annonce du show.

Un premier trailer impressionnant pour la série

Le trailer de Black Doves met en scène le prestigieux casting de la série et offre des images explosives. Si l’assassin incarné par Ben Whishaw doit protéger Helen Webb, celle-ci prouve qu’elle sait aussi se défendre elle-même. On peut la voir se débarrasser de plusieurs tueurs envoyés chez elle.

Helen annonce aussi qu’elle souhaite se venger de ceux qui ont tué son amant. D’après le trailer, l’espionne va ainsi s’engager dans une violente traque qui va causer de nombreuses morts. Elle va aussi découvrir que l’assassinat de son amant cache une conspiration à grande échelle.

La première saison disponible début novembre

Black Doves a été créée par Joe Barton. Celui-ci bénéficie déjà d’une belle réputation pour avoir signé les séries Giri/Haji et The Lazarus Project. Les six épisodes de la première saison de Black Doves arriveront le 5 décembre prochain sur Netflix. Le géant du streaming est confiant quant au potentiel succès de la série. Car il a déjà annoncé avoir renouvelé celle-ci pour une deuxième saison.