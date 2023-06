Black Mirror : le créateur de la série a essayé d'utiliser ChatGPT pour la saison 6

Charlie Brooker, le créateur de "Black Mirror", a déclaré avoir essayé d'utiliser l'IA ChatGPT pour écrire un épisode de la saison 6. Le résultat s'est avéré décevant et peu original.

ChatGPT : bienvenue dans Black Mirror

Créée par Charlie Brooker, Black Mirror a marqué les esprits par sa manière de montrer les pires aspects de la société moderne. Que ce soit avec des histoires se déroulant dans le présent ou dans des futurs dystopiques, notre rapport aux technologies est constamment questionné. Au sein des différentes saisons, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, la manipulation des médias ou encore plus globalement les relations humaines et émotionnelles ont été interrogées.

Black Mirror ©Netflix

Mais le plus intrigant est que bien souvent Black Mirror s'est avérée en avance sur son temps, capable en quelque sorte de prédire des événements ou des nouvelles technologies. On y a pensé dernièrement avec le casque de réalité virtuelle Vision Pro proposé par Apple. Et avant cela avec le développement des intelligences artificielles comme ChatGPT. Un logiciel capable de répondre à toutes sortes de questions de manière précise et complète, et ainsi d'écrire des textes pour des journaux ou des scénarios.

De quoi inquiéter les scénaristes sur l'avenir de leur profession. Ces derniers sont d'ailleurs en grève aux Etats-Unis depuis plusieurs semaines dans le but que leurs salaires soient revus à la hausse par les studios. Cependant, il a été mis en avant l'incapacité de l'IA à créer une réelle empathie. Celle-ci venant du passé du scénariste, de son expérience de la vie. Ce qu'a justement confirmé à son tour Charlie Brooker, mettant en avant l'absence d'originalité des propositions de ChatGPT.

"De la merde" pour Charlie Brooker

Le créateur de Black Mirror a en effet déclaré auprès d'Empire avoir essayé d'utiliser ChatGPT pour l'écriture d'un épisode de la saison 6. Si dans un premier temps le résultat semblait correcte, le scénariste a ensuite estimé que la proposition de l'IA était tout simplement "de la merde".

J'ai un peu joué avec ChatGPT. La première chose que j'ai faite a été de taper "générer un épisode de Black Mirror" et cela a donné quelque chose qui, à première vue, se lit de manière plausible. Mais après coup, c'est de la merde.

Charlie Brooker poursuit en expliquant que ChatGPT n'a fait que "chercher tous les synopsis des épisodes de Black Mirror et les a mélangé".

Si vous creusez un peu plus, vous vous dites : "Oh, il n'y a pas vraiment d'originalité ici".

En effet, l'IA ne semble pas encore capable de créer des choses véritablement nouvelles. Du moins, pour l'instant... Charlie Brooker devrait donc, lui, nous proposer de nouveaux épisodes originaux avec la saison 6 de Black Mirror disponible le 15 juin sur Netflix.