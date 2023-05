Hollywood : les scénaristes se mettent en grève. Les séries impactées ?

Alors que la menace planait depuis un moment, le syndicat des scénaristes américains vient de lancer officiellement un mouvement de grève qui pourrait avoir un gros impact sur l’industrie hollywoodienne.

Les scénaristes américains lancent une nouvelle grève de grande ampleur

Les studios hollywoodiens ne vivent pas la meilleure période de leur histoire. L’essor des différents services de streaming a fait diminuer le nombre de spectateurs qui se rendent dans les salles de cinéma ces dernières années. Tout comme la pandémie mondiale, qui a contribué à accentuer ce phénomène. Et les studios doivent désormais faire face à un nouveau problème majeur : une grève des scénaristes.

The Last of Us ©HBO Max

Cela faisait un moment que la Writers Guild of America, le puissant syndicat qui représente les scénaristes, menaçait de mettre en place une grève. L’organisation, qui défend 2,4 millions d’emplois selon Deadline, demandait notamment de meilleurs salaires pour les scénaristes. Des discussions avaient été entamées avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les studios de production pour le cinéma et la télévision. Mais aucun accord n’a été trouvé. La WGA vient donc officiellement de lancer un appel à la grève.

Quel impact sur les séries et films à venir ?

Cette grève est une très mauvaise nouvelle pour les studios. Car la dernière fois que les scénaristes ont pris une telle décision, en 2007, le conflit avait duré près de trois mois. Et selon The Hollywood Reporter, elle avait causé plus de deux milliards de dollars de pertes à l’économie californienne ! Les studios avaient finalement été contraints de donner gain de cause à la WGA.

Les scénaristes cherchent donc à remporter une nouvelle victoire pour améliorer leurs conditions de travail. En tout cas, contrairement aux spécialistes des effets spéciaux qui ont critiqué Marvel sans véritablement être entendus, les scénariste ont des moyens efficaces pour mettre la pression sur les studios. On sait déjà que cette grève va entraîner l’interruption immédiate de plusieurs émissions. Dont les célèbre late-shows, très populaires outre-Atlantique. On peut aussi s’attendre à ce que ce mouvement social ait un impact sur les séries et films censés sortir cette année. Il faudra peut-être patienter plus longtemps que prévu avant de pouvoir les découvrir.

On en saura sans doute plus sur le sujet dans les semaines à venir. Mais si les studios refusent toujours de céder aux demandes de la WGA, les annonces sur le décalage des dates de sortie des séries et films risquent de s’enchaîner.