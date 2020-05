Black Mirror : pas de saison 6 avant un moment

Le créateur de "Black Mirror", Charlie Brooke, s’est exprimé sur l’avenir de la série. S’il a confirmé plancher en ce moment sur plusieurs projets, il a indiqué qu’une suite de sa série d’anthologie phare n’en faisait pas partie. Il faudra sans doute patienter encore longtemps avant de découvrir de nouveaux épisodes.

Considérée comme une œuvre unique et révolutionnaire, Black Mirror avait fait forte impression dès la sortie de sa première saison, en 2011. Souvent décrite comme une série d’anticipation aussi pertinente qu’effrayante, elle a depuis eu droit à quatre nouvelles saisons. En décembre 2018, elle révolutionnait même l’univers des séries et films en sortant un épisode interactif, Bandersnatch.

Très populaire, Black Mirror s’est construite une solide fan-base au fil des années. Beaucoup se demandent donc quand on pourra retrouver l’univers créé par Charlie Brooker. Mais selon ce dernier, ce ne sera pas pour tout de suite. Interrogé par Radio Times, il a révélé ne pas être d’humeur à se plonger dans une série aussi sombre.

Charlie Brooker veut se concentrer sur quelque chose de plus léger que Black Mirror

Le créateur a indiqué être en train d’écrire en ce moment. Brooker a ainsi expliqué qu’au vu de la situation mondiale actuelle, il préférait se concentrer sur des projets humoristiques :

En ce moment, je ne sais pas quel appétit les gens auraient pour des histoires sur des sociétés qui s’écroulent, donc je ne travaille sur aucun nouvel épisode de Black Mirror. Je veux plutôt revisiter mes talents pour la comédie, donc j’écris depuis quelque temps des scénarios qui ont pour but de me faire rire.

Avant de créer Black Mirror, Brooker s’était distingué pour ses scénarios à l’humour irrévérencieux pour des programmes britanniques parodiques comme Brass Eye ou The 11 O’Clock Show. Sa série d’anthologie, ainsi que Dead Set, une production d’épouvante, marquaient un changement de direction pour lui, mais il était plutôt habitué à participer à des shows humoristiques. On verra donc ce qu’il nous réserve, mais son expérience du genre promet quelque chose de réussi. Il n’a pour l’instant pas voulu en dire plus sur ces futurs projets en question.

Et même s'il a indiqué ne pas vouloir se replonger dans quelque chose d’aussi sombre que sa série phare, cela ne veut pas dire qu’une suite de Black Mirror ne verra jamais le jour. Mais il faudra sûrement attendre plusieurs mois avant d’avoir des nouvelles d’une éventuelle sixième saison.

En attendant, si vous souhaitez vous replonger dans l'univers du show, les cinq premières saisons de Black Mirror ainsi que l'épisode spécial sont toujours disponibles sur Netflix.