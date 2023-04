Black Mirror saison 6 : Netflix dévoile une bande-annonce très dérangeante

"Black Mirror" sera bientôt de retour sur Netflix pour une saison 6. La plateforme de streaming vient de mettre en ligne une première bande-annonce qui ne met pas particulièrement à l'aise.

Black Mirror : la saison 6 arrive enfin !

Voilà un an qu'une saison 6 de Black Mirror avait été annoncée. Les mois ont passé et on avait un peu oublié la série, qui avait pourtant fait des débuts fracassants en 2011 (alors diffusée sur Channel 4). Rappelons que le show, qui questionne notre rapport aux nouvelles technologies et leur influence sur la nature humaine, avec vu sa popularité grandir lorsque Netflix l'a diffusé à l'international à partir de 2016 avec la saison 3.

Zazie Beetz - Black Mirror ©Netflix

Concernant la saison 6, celle-ci se montre avec une bande-annonce surprise dévoilée par la plateforme de streaming. Quatre ans après les trois épisodes de la saison 5, le programme semble avoir encore des choses à proposer. On retrouve dans la vidéo promotionnelle (en une d'article) les thématiques qu'on connaît et des situations toujours plus dérangeantes. On pense notamment à ce plan rapide où une jeune fille semble avaler un clou (comme dans le film Swallow).

On notera également le casting solide qui accompagnera ces prochains épisodes. Avec, entre autres, Salma Hayek, Aaron Paul, Zazie Beetz et Kate Mara. Bien d'autres noms ont été annoncés par Variety (voir ci-dessous). Rendez-vous en juin pour découvrir la sixième saison de Black Mirror.