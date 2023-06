Black Mirror saison 6 : quel est l'épisode le mieux noté ?

La saison 6 de Black Mirror suscite beaucoup de débats chez les fans du show. Découvrez quel est l'épisode le mieux noté de cette saison disponible sur Netflix depuis le 15 juin.

Black Mirror est de retour avec une saison 6 sur Netflix

Après quatre ans d'attente, la série dystopique Black Mirror créée par Charlie Brooker est enfin de retour sur Netflix. Mis en ligne le 15 juin dernier, ces cinq nouveaux épisodes ont, comme d'habitude avec le show, créé de nombreux débats chez les fans. Le premier épisode en particulier, Joan is Awful, a beaucoup alimenté les débats chez les spectateurs.

Il faut dire que dès le début de cette saison, Netflix a mis la barre haut avec un épisode méta qui se moque des plateformes de streaming et de leurs possibles futures dérives technologiques, notamment en raison de l'intelligence artificielle. L'épisode 3, Mon coeur pour la vie, a également été au centre de l'attention. Inspiré par une triste histoire vraie, il a notamment été applaudi pour l'interprétation puissante d'Aaron Paul, qui incarne un astronaute en mission de six ans dans l'espace, qui peut transporter son esprit auprès de sa famille grâce à une technologie de pointe.

Annie Murphy (Joan) - Black Mirror saison 6 épisode 1 © Netflix

Quel est l'épisode le mieux noté de la saison 6 ?

À chaque saison de Black Mirror, un ou deux épisodes se détachent du lot. On pense notamment au tout premier épisode de la série, The National Anthem, dans lequel le premier ministre britannique doit faire un choix cornélien. Ou encore aux épisodes Be Right Back (saison 2) sur un deuil impossible ou à San Junipero (saison 3) sur un amour qui défie les lois de l'espace et du temps.

Mais quel épisode est le plus apprécié de cette saison 6 ? Si l'on se fie aux notes des spectateurs sur IMDB, deux épisodes arrivent ex-aequo à la première place. Et sans surprise, ce sont l'épisode 1 Joan is Awful, et l'épisode 3 Mon coeur pour la vie. Ainsi, ils ont tous les deux récolté la note de 7.5/10. À la troisième place avec une note de 7.4/10, on retrouve l'épisode 2, Loch Henry, sur un jeune couple qui enquête sur une histoire vraie choquante.

Toutes les notes des épisodes de Black Mirror :