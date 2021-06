Blossoms Shanghai : un premier teaser pour la série de Wong Kar-wai

Le prochain projet de Wong Kar-wai sera une série titrée "Blossoms Shanghai". Les informations autour sont encore maigres mais un premier teaser vient de voir le jour sur Internet.

Une attente interminable

Cela fait désormais huit ans qu'on attend Wong Kar-wai. Huit ans depuis The Grandmaster ! À ce stade, on accepterait n'importe quoi. Un long-métrage, un court, ou même une publicité. On a évidemment hâte de voir une nouvelle proposition du réalisateur d'In the Mood for Love et 2046. Depuis des années, on entend parler du projet Blossoms, d'abord présenté comme son prochain film. Finalement, ce sera une série du nom de Blossoms Shanghai que le cinéaste proposera très prochainement. Un projet dont on ne sait encore pas grand chose si ce n'est qu'il aurait des liens avec les deux films précédemment cités.

2046 ©Océan Films

Si tous ses films sont plus ou moins connectés, In the Mood for Love et 2046 restent les plus proches, se déroulant entre le début des années 1960 et le milieu des années 1970. N'oublions pas Nos années sauvages, dont le dernier plan devait ouvrir directement sur In the Mood for Love.

Premier teaser pour Blossoms Shanghai

Blossoms Shanghai est néanmoins présenté comme la troisième partie après In the Mood for Love et 2046 et se déroulera cette fois dans les années 1990 en pleine croissance économique de Shanghai. Un premier teaser a été dévoilé sur Twitter.

Visuellement, on retrouve le style de Wong Kar-wai. La vidéo n'étant pas sous-titrée en anglais, on se basera sur les informations d'Indiwire qui donne des précisions sur l'intrigue et le personnage principal. La série suivra donc un millionnaire énigmatique interprété par Hu Ge. Il s'agira de voir son parcours et son passé trouble. De plus, la série dévoilera "le glamour qui suit sa richesse éblouissante et son enchevêtrement avec quatre femmes fabuleuses qui représentent les activités de sa vie : l'aventure, l'honneur, l'amour et l'innocence".

Si on reste un peu sceptique sur l'interprète choisi par Wong Kar-wai. Mais on attend de voir le résultat final de Blossoms Shanghai. Aucune date n'est annoncée pour l'instant, ni diffuseur. Mais on peut espérer mettre la main dessus en 2022 avec, pourquoi pas, un ajout de dernière minute à Cannes pour une séance spéciale...