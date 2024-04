B.R.I : enfin des (bonnes) nouvelles pour la saison 2 de la série Canal+

Gros succès en 2023 pour Canal+, "B.R.I" aura bien une saison 2. Celle-ci vient d'entrer en tournage. La chaîne a également confirmé de nouveaux visages et dévoilé un premier synopsis pour la prochaine mission de la brigade de recherche et d'intervention.

B.R.I bientôt de retour sur Canal+ ?

Canal+ avait frappé fort il y a un an avec B.R.I. La série policière, dans la lignée de Braquo (2009-2016) et Engrenages (2005-2020), et centrée sur la brigade de recherche et d'intervention, avait été un succès pour la chaîne qui avait enregistré un record d'audience pour son lancement. Comme on pouvait s'y attendre, une saison 2 a donc été validée pour cette création de Jérémie Guez et Erwan Augoyard. Seulement, un an plus tard, on n'avait pas eu de nouvelles de cette suite. Canal+ vient enfin nous rassurer via un communiqué de presse qui annonce le tournage de la saison 2 de B.R.I.

On apprend ainsi que le tournage vient de débuter et se déroulera pendant 20 longues semaines dans plusieurs lieux en région parisienne, en Normandie, à Anvers et en Espagne. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre encore un bon moment avant de découvrir les prochains épisodes. De plus, la chaîne cryptée a indiqué la venue de nouveaux visages.

Ainsi, Léa Catania rejoindra la brigade formée par Sofian Khammes, Ophélie Bau, Théo Christine, Rabah Nait Oufella et Waël Sersoub, qui reviennent tous pour la saison 2 de B.R.I. Il en va de même pour Emmanuelle Devos et Nina Meurisse. Cette dernière est d'ailleurs actuellement dans une autre Création Originale de Canal+, La Fièvre. Enfin, Vincent Perez s'ajoute aussi au casting, dans le rôle du chef des stups.

Au programme de la saison 2

Du beau monde pour cette nouvelle mission, qui se précise grâce à un synopsis déjà dévoilé : À la suite d'une fusillade entre trafiquants de drogue et policiers, l’équipe de jeunes flics d’élite dirigée par Saïd se retrouve au cœur d’une vaste enquête qui s’avère bien plus complexe que prévue. Alors que le groupe tente par tous les moyens de faire tomber l'un des plus gros trafiquants européens, un mystérieux gang de braqueurs sans foi ni loi se met en travers de leur chemin…

Enfin, il est bon de préciser que Jérémie Guez est toujours à la création de cette saison 2 aux côtés d'Erwan Augoyard, et qu'il partage la réalisation des prochains épisodes avec Nicolas Guicheteau. La chaîne n'a par contre pas indiqué la date de diffusion de la suite de B.R.I. Mais d'ici là, vous pouvez toujours (re)voir les premiers épisodes sur MyCanal.

