Brigitte Bardot dézingue le "biopic à la con" sur sa vie

La vie de Brigitte Bardot sera bientôt traitée dans "Bardot", une série biopic prévue sur France 2. La star a donné son avis sur ce projet et n'y est pas allée pas quatre chemins.

Brigitte Bardot, une actrice de légende

Brigitte Bardot restera l'un des plus grands symboles du cinéma français. Avec ses initiales BB, l'actrice est devenue une actrice incontournable dès les années 1950. Si elle commence sa carrière en 1952 avec des seconds rôles, c'est surtout en 1956 que sa légende se construit avec Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim. Un film qui met en valeur sa sensualité et son désir de liberté, ce qui ne manque pas de faire scandale à une époque encore très puritaine.

Brigitte Bardot - Et Dieu ...créa la femme ©Cocinor

Figure emblématique de l'émancipation des femmes, Brigitte Bardot mérite qu'on s'intéresse à elle. Pour sa carrière riche (La Vérité, Le Mépris, et bien d'autres), bien que relativement courte puisqu'elle arrête de tourner dès 1973. Mais également pour sa vie privée complexe (des tentatives de suicide, une grossesse mal vécue) et son rapport au star system.

Une vie bientôt à l'écran

Tant de choses à traiter qu'on pourrait voir bientôt mis en scène sur France 2. La chaîne prépare actuellement une série biopic sur l'actrice, titrée Bardot, de ses débuts jusqu'à la naissance de son fils en 1960.

La lourde tâche d'incarner Brigitte Bardot est revenue à Julia de Nunez, actrice jusqu'à présent inconnue mais qui pourrait bien se révéler avec ce rôle. La première image de la jeune femme (ci-dessous) frappe en tout cas par sa ressemblance avec BB. À ses côtés, on verra Victor Belmondo dans la peau de Roger Vadim, Jules Benchetrit en Sami Frey ou encore Louis-Do de Lencquesaing en Henri-Georges Clouzot.

BB pas intéressée par le biopic

Récemment, Brigitte Bardot est rentrée dans le classement des 50 personnalités préférées des Français. À cette occasion, Le Journal du Dimanche a pu interviewer l'ancienne comédienne, et l'interroger notamment sur ce biopic qui se prépare. Si d'autres auraient pu faire la langue de bois, elle, n'a pas mâché ses mots à ce sujet. N'étant pas impliquée dans la création, elle n'a tout simplement aucun intérêt pour cette série.

Je ne suis même pas au courant de ce truc ! Mais je m’en moque : la seule chose qui importe c’est ma vraie vie avec moi dedans. Et pas des biopics à la con.

Il ne faudra donc pas compter sur le soutien de Brigitte Bardot au moment de la diffusion de la mini-série. Un mal pour un bien pour la production qui pourra ainsi se dissocier de Bardot, dont les sorties font souvent polémique, et garder uniquement un souvenir de la légende. La série n'a pas encore de date de diffusion mais devrait arriver sur France 2 en 2023.