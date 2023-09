Buffy contre les vampires : le retour de la série annoncé sans Sarah Michelle Gellar

Après la série télévisée et les comics, l'univers de "Buffy contre les vampires" va continuer de grandir avec une série audio portée par James Marsters et Charisma Carpenter, mais sans Sarah Michelle Gellar.

L'importance de Buffy contre les vampires

Diffusée entre 1997 et 2003, Buffy contre les vampires a marqué son époque. Bien plus qu'une série de vampires pour adolescents, c'est avant tout une œuvre passionnante, riche en thématiques et en personnages variés. Il est d'autant plus intéressant de voir cette histoire d'adolescente tueuse de vampire aujourd'hui étant donné les sujets qui y sont abordés.

Si la question de l'adolescence est traitée, on ne peut pas manquer également l'aspect féministe de la série et la lutte constante de Buffy contre des figures patriarcales. Comme avec un futur beau-père violent qui se révèle être un robot dans l'épisode 11 de la saison 2. Ou dans la relation toxique de la jeune fille avec Spike, qui bascule définitivement dans l'épisode 19 de la saison 6, lorsque ce dernier l'agresse.

Sarah Michelle Gellar - Buffy contre les vampires ©The WB

Une scène glaçante, mais qui participe aux questionnements que la série cherche à provoquer avec des personnages qui ne sont en aucun cas des modèles de perfections. Leurs zones d'ombre étant les plus intéressantes. Et c'est probablement pour cela que Buffy contre les vampires est toujours aussi populaire avec plusieurs dérivés. En effet, l'histoire ne se limite pas à sept saisons, mais a été enrichie avec notamment le spin-off Angel et des comics qui font office de suite.

La série revient en audio mais sans Sarah Michelle Gellar

Un nouveau projet autour de Buffy contre les vampires vient d'être annoncé par EW. Le média américain affirme que l'application Audible (détenue par Amazon) va prochainement proposer une série audio Slayers: A Buffyverse Story. L'important est alors la participation d'une grande partie du casting de la série télévisée.

James Marsters y reprendra son rôle de Spike. Et on pourra également entendre Charisma Carpenter (Cordelia), Anthony Head (Giles), Juliet Landau (Drusilla), Emma Caulfield (Anya), Amber Benson (Tara), James Charles Leary (Clem) et Danny Strong (Jonathan). Il y aura également une nouvelle venue avec Laya DeLeon Hayes. Mais c'est forcément l'absence de Sarah Michelle Gellar qui interroge.

La comédienne ne reprendra pas son rôle de Buffy, car l'histoire de Slayers: A Buffyverse Story se déroulera vingt ans après les événements que l'on connaît et verra apparaître une autre Tueuse venue d'un monde parallèle. Et celle-ci sera Cordelia, qui demandera de l'aide à Spike pour combattre un démon qui terrorise son monde : Drusilia. À cela s'ajoutera la présence d'une adolescente nommée Indira Nunnally (Laya DeLeon Hayes) que Spike devra accompagner en attendant de lui trouver un Observateur (on pense donc à Giles).

La série audio Slayers: A Buffyverse Story sera disponible à partir du 12 octobre. On ne sait pas encore si une traduction sera proposée pour le marché français.