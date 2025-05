Buffy contre les vampires : Sarah Michelle Gellar met les choses au clair sur la suite de la série

Annoncée proche d’un retour dans de nouveaux épisodes de "Buffy contre les vampires" en février dernier, Sarah Michelle Gellar reprendra bien son rôle de Tueuse de vampires. En revanche, elle vient de nier des informations sur certains personnages.

Le retour de Buffy contre les vampires se prépare

Buffy contre les vampires est l’une des séries issues des années 90 à avoir marqué toute une génération de téléspectateurs. Son intrigue se concentre sur une Tueuse de vampires, un personnage interprété par Sarah Michelle Gellar et devenu iconique. Issue d’une longue lignée d’Élues, elle est chargée de lutter contre les forces du mal, et notamment de combattre les vampires et les démons. Pour cela, elle peut compter sur l’aide de son mentor, un Observateur, et de ses amis et sa sœur.

Si Buffy contre les vampires a pris fin en 2002 avec sa septième saison, de nombreuses rumeurs ont parlé d’un potentiel retour de la série depuis. Finalement, en février dernier, nous vous avons expliqué que Sarah Michelle Gellar était proche de retrouver son célèbre personnage dans une suite de la série, réalisée au moins en partie par Chloé Zhao. Depuis cette annonce, l’actrice a confirmé son retour dans la peau de Buffy Summers. En revanche, elle vient de mettre fin à certaines rumeurs sur cette suite.

Sarah Michelle Gellar nie les récentes rumeurs…

Depuis l’annonce du revival de Buffy contre les vampires, des rumeurs ont circulé sur l’intrigue des nouveaux épisodes. Venant de TVLine, elles affirmaient que l’histoire se concentrerait sur « un personnage cérébral de 16 ans nommé Nova, qui est vraiment intelligent et assez solitaire ». Et que ses amis seraient « Hugo, un fier geek issu d’une famille aisé et Gracie, une jeune experte en vampires qui est une acolyte de Buffy ». Mais au cours d’une récente interview avec Elite Daily, Sarah Michelle Gellar a nié ces informations :

Ce sont tous de faux personnages. Cette information qui est sortie est complètement fausse.

Sarah Michelle-Geller a également révélé que Chloé Zhao l’avait convaincu de revenir. La réalisatrice a fait preuve d’une grande passion pour lui pitcher la nouvelle histoire et lui a expliqué pourquoi le retour de la série était « nécessaire maintenant ».

… mais assure que les nouveaux épisodes seront fidèles à la série originale

L’actrice a toutefois refusé de donner des détails sur la véritable intrigue de la suite de Buffy contre les vampires, glissant avec malice « si je vous le disais, il faudrait que je vous tue ensuite ». Mais elle a affirmé que les nouveaux épisodes mettraient de nouveau à l’honneur des personnages marginaux. Ils poursuivront ainsi la tradition de la série originale, qui s’est notamment construite une large base de fans au sein de la communauté LGBTQ+ :

Le but d’un anti-héros est d’être un héros pour les gens qui ne rentrent pas dans des cases, les gens qui ne sont pas comme les autres. C’est pour ces gens que je veux raconter des histoires : la personne qui se tourne vers ces histoires pour sentir une connexion.

Sarah Michelle Gellar a aussi révélé que l’équipe de la nouvelle série travaillait sur ce projet depuis maintenant « trois ans et demi, peut-être quatre ». Elle n’a pas donné d’indication sur la date à laquelle les nouveaux épisodes seraient prêts à être dévoilés. Mais elle a rassuré les fans sur les intentions des personnes impliquées sur ce projet : « On ne le fera pas si ce n’est pas 100% la bonne histoire et s’il n’y a pas à 100% une raison de la faire. »