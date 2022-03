Ça : HBO prépare une série prequel de l'œuvre de Stephen King

Après le succès des deux films d'Andy Muschietti, le clown Pennywise va revenir dans une série produite par HBO Max. Le show permettra de raconter les origines de ce clown démoniaque et comment la malédiction de Derry s'est créée.

Ça : succès pour les deux films d'Andy Muschietti

À la base, It (ou Ça en version française) est un roman de Stephen King publié en 1986. Le récit raconte la lutte de sept enfants (ensuite devenus adultes) contre une entité maléfique qui se matérialise le plus souvent sous la forme d'un clown démoniaque appelé Pennywise (Grippe-Sou en français). Ce roman est rapidement devenu emblématique et s'est même placé N°1 des ventes de livres l'année de sa sortie.

Grippe-Sou (Bill Skarsgård) - It ©Warner Bros

En 1990, Tommy Lee Wallace adapte le roman de Stephen King à la télévision avec un téléfilm intitulé « Ça » il est revenu. Il s'agit d'un téléfilm en deux parties qui s'étale sur 3h12 avec le comédien Tim Curry dans la peau de Pennywise. Puis, en 2017, la Warner produit une nouvelle adaptation. Andy Muschietti est choisi pour mettre en scène Ça, puis sa suite en 2019. Les deux longs-métrages reçoivent des retours plutôt positifs et rapportent plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. Face à ce succès, la Warner vient d'officialiser le lancement d'un prequel en série.

Grippe-Sou va revenir !

WarnerMedia vient d'officialiser un retour à Derry. En association avec HBO Max, la firme s'apprête à développer une série qui se déroulera dans la petite ville fictive du roman et des films. Le scénario serait actuellement en cours d'écriture et devrait logiquement raconter les origines de Grippe-Sou ainsi que l'aube de la malédiction qui plane sur Derry. On devrait ainsi avoir une explication concernant ces mystérieuses 27 années qui s'écoulent entre chaque apparition du clown démoniaque. Le show a même déjà un titre : Welcome to Derry.

Grippe-Sou (Bill Skarsgård) - Ça : Chapitre 2 ©Warner Bros

Apparemment, selon The Ankler, la série devrait prendre place dans les années 1960. Andy Muschietti pourrait logiquement officier comme producteur aux côtés de sa femme Barbara Muschietti et du scénariste Jason Fuchs. Ce n'est pas étonnant de voir le cinéaste revenir dans le monde de Ça. Il y a quelques mois, il n'a pas caché son engouement autour de cet univers créé par Stephen King. Lors d'une interview avec Gizmodo, il a insisté sur le fait qu'il y a encore toute une mythologie à développer autour de l'histoire de Grippe-Sou :

Il y a toujours des opportunités à explorer autour de cette malédiction. Elle est sur Terre depuis des millions d'années. Grippe-Sou est en contact avec les humains depuis des centaines d'années, tous les 27 ans. Vous pouvez donc imaginer la quantité de matière qu'il y a à développer.

À l'heure actuelle, ce projet n'a pas encore de date de diffusion, mais Andy Muschietti devrait réaliser au moins le premier épisode.