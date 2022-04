Capitaine Marleau sur France 2 : Gérard Darmon se confie sur sa rencontre avec Corinne Masiero

Corinne Masiero est de retour sur France 2 dans la peau de la célèbre "Capitaine Marleau" avec un épisode intitulé "L'homme qui brûle". Les fans de la série retrouveront de nombreux guests, dont Gérard Darmon qui a été ravi de participer au programme.

Que nous réserve ce nouvel épisode de Capitaine Marleau ?

Dans cette épisode 4, intitulé L'homme qui brûle, les téléspectateurs retrouveront Capitaine Marleau dans une enquête rondement menée qui va les tenir en haleine jusqu'au dénouement. La fiction réalisée par Josée Dayan promet de nombreux rebondissements. Mais ce n'est pas tout. Comme toujours, Corinne Masiero qui incarne l'héroïne, donnera la réplique à des comédiens bien connus du grand public.

On ne compte plus les célébrités qui ont participé au programme, comme Muriel Robin, Nolwen Leroy, Bénabar. Et bientôt, il y aura Christophe Dechavanne, accompagné de Laura Smet, entre autres. Cette fois-ci, c'est Gérard Darmon qui sera présent aux côtés de la célèbre capitaine, il incarnera un metteur en scène amoureux transi. On retrouvera également Elie Semoun dans la peau d'un lieutenant de police secrètement épris de la capitaine.

Capitaine Marleau ©Jérome PREBOIS – PASSIONFILMS

Le synopsis est le suivant : Lily Terrier, une jeune coiffeuse, est retrouvée empoisonnée au cyanure dans le salon où elle travaillait. Il y a dans son sac à main une invitation pour assister à une représentation, mise en scène par Frédéric Lefranc. Peu de temps après, au domicile de Lily Terrier, elle met la main sur plusieurs lettres d’amour de Frédéric Lefranc. L’enquête menée par Marleau et le lieutenant Hazarski met bientôt à jour le passé ombrageux et trouble de Lily Terrier.

Une belle rencontre !

Gérard Darmon est un acteur très sollicité. Il est actuellement à l’affiche de la pièce de théâtre Une situation délicate. L'acteur est également présent dans le film King de David Moreau et L’amour c’est mieux que la vie de Claude Lelouch. Ce qui ne l'a pas empêché de répondre à l'appel de Corinne Masiero pour se joindre à elle dans les enquêtes rocambolesques de la célèbre capitaine. C'est lors d'un entretien pour Télé Magazine que l'acteur est revenu sur sa collaboration avec l’actrice :

Si j’ai bien compris, c’est Corinne qui a demandé à travailler avec moi. J’ai accepté avec plaisir. J’ai découvert une femme absolument extraordinaire, une actrice qui, à mon avis, est encore sous-employée.

Capitaine Marleau ©FranceTv

Ainsi, agréablement surpris par cette rencontre avec l'actrice, il évoque également la manière dont sa partenaire de jeu incarne son personnage :

Je crois qu’elle est revenue aux racines de son rôle, tel qu’il était dans les premiers épisodes. On l’a tellement sollicitée pour son anticonformisme qu’elle était peut-être devenue une caricature. Là, Marleau est telle qu’elle doit être : ironique, perspicace, cultivée.

Elie Semoun est conquis

Par ailleurs, c'est dans l'émission La Table du dimanche qu'Elie Semoun a confessé lui avoir eu des préjugés sur Corinne Masiero. Pour rappel, cette dernière est montée nue sur scène lors de la 45e cérémonie des César en 2020, dans un happening militant. Cependant, l'humoriste a finalement accepté d'incarner le lieutenant. Il s'explique :

C'est la première fois que je tourne sous la direction de Josée Dayan et avec cette fofolle de Corinne Masiero. On s'est bien marrés. J'avais des a priori et, en fait, ils sont tous tombés. Elle est sympa, marrante, intelligente et très surprenante !

L'épisode 4 de cette saison 4 de Capitaine Marleau est déjà disponible en avant-première sur la plateforme Salto.