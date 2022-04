Capitaine Marleau sur France 2 : un épisode inédit avec Laura Smet et Christophe Dechavanne

Corinne Masiero n'est pas près de lâcher la fameuse chapka de Capitaine Marleau. Cette dernière va devoir faire face à une nouvelle enquête bien complexe qui se déroulera, cette fois-ci, dans le sud-ouest. L'épisode 5 de cette saison 4 promet beaucoup de rebondissements. En effet, l'équipe de police va faire face à une histoire assez sombre et devra faire très attention aux fausses pistes.

Lana Delaunay, qui est incarnée par Laura Smet, est la propriétaire du restaurant Le Cibourg à Bidart. Elle décide de transformer un second restaurant en bar à tapas. C'est Magali Lenoir, 23 ans, qui devait gérer ce nouvel établissement. Seulement, cette dernière est retrouvée morte, un dimanche, dans les locaux. La capitaine Marleau est chargée de l’enquête. Elle découvre bientôt que Lana Delaunay a perdu son fils de 18 mois, Nathan, au printemps dernier, renversé par un chauffard qui a pris la fuite. Depuis, la mère envisage de refaire sa vie ailleurs...

Comme dans chaque épisode de la série Capitaine Marleau, Corinne Masiero donne la réplique à des comédiens invités le temps d'une intrigue. Dans l'épisode précédant, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir Gérard Darmon qui incarnait un metteur en scène et Elie Semoun en officier de police. Les deux acteurs étaient ravis et agréablement surpris par la star de ce programme.

Cette fois-ci, ce sont Christophe Dechavanne et Laura Smet qui prennent part à cette nouvelle intrigue. Laura Smet incarne une femme mystérieuse en pleine détresse. Il faut dire qu'elle a vécu un drame très traumatisant. Très vite, elle va être suspectée par la célèbre Capitaine. Christophe Dechavanne quant à lui, se glisse dans la peau de William Perrin, le Maréchal des logis du coin. Il va devoir composer avec le caractère bien particulier de madame Marleau...

Le célèbre animateur télé, Christophe Dechavanne, s'est livré dans les colonnes du Parisien. Ce dernier a apprécié cette nouvelle expérience en tant que comédien. Le feeling est bien passé avec Corinne Masiero et il avoue avoir appris beaucoup de choses grâce à ses conseils et son soutien.

Il est revenu sur sa rencontre avec la comédienne :

Elle s’est faite le premier jour de tournage, à Biarritz, en extérieur et en pleine tempête. On s’est trouvés en une minute. Je suis, moi aussi, un peu animal… J’avais lu plein de choses et entendu plein de gens en parler. Je peux comprendre qu’elle en agace certains, elle est un peu « clivante », mais au fond, on s’en fout ! (...) En l’occurrence, elle est sympa, complètement ouf, et très bonne comédienne.