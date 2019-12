Carrie : le roman de Stephen King adapté en série

Vous avez aimé ? Partagez :

Classique incontournable de la carrière de Stephen King, « Carrie » a déjà connu plusieurs adaptations, dont celle culte de Brian De Palma. Il faudra bientôt en ajouter une nouvelle à la liste puisque FX projette de diffuser une série tirée du roman. La King mania continue encore !

Dans une industrie qui a perdu de son pouvoir d’imagination, le nom de Stephen King est une aubaine. Tout le monde est au courant que ses œuvres gardent une vraie attractivité et qu’il y a souvent moyen d’empocher de l’argent sur son dos. Inutile de s’entêter à comptabiliser les adaptations faites et celles qui sont prévues, elles sont trop nombreuses. L’avantage quand on fait des quantités importantes, c’est que dans le lot il y aura forcément des réussites. Espérons que la nouvelle adaptation de l’immanquable Carrie sera à ranger dans cette catégorie.

Carrie revient, en série !

Variety annonce que le roman de King intéresse le network FX, qui est en train de développer une série limitée. L’histoire ayant une fin bien précise, les épisodes ne se risqueront pas à aller au-delà de ce qu’avait décidé l’auteur. Comme pour s’empêcher de prendre des risques qui pourraient diviser les téléspectateurs.

Nous ne savons pas si c’est nécessaire mais prenons le temps de résumer Carrie, ce récit sur une adolescente chahutée par les autres, alors qu’elle entre dans le monde des adultes. Pas soutenue par sa mère, l’héroïne vit un enfer. C’est alors qu’elle va se rendre compte qu’elle possède un pouvoir. Dans un climax d’anthologie, elle ne se privera pas de s’en servir pour se venger de ce qu’elle a vécu. L’histoire a été reprise par Brian De Palma, dans l’excellent film éponyme. Si vous ne voulez pas prendre le temps de lire le bouquin, c’est vers cette adaptation qu’il faut absolument se tourner pour en profiter. Au milieu des années 2010, Kimberly Peirce a tenté sa chance avec une autre adaptation, menée cette fois Chloë Grace Moretz. Une performance qui ne nous fera pas oublier celle de Sissy Spacek, pour un film qui ne justifie jamais son existence.

Quoi qu’elle fasse, cette série sera forcément comparée à l’oeuvre de Brian De Palma et on souhaite bonne chance à l’équipe pour trouver le moyen de ne pas trop en souffrir. L’avantage du roman, c’est qu’il brasse des thèmes qui restent d’actualité, dont le rapport à son propre corps lorsqu’une jeune fille devient grande et également le harcèlement scolaire.

Aucun nom n’est encore annoncé au scénario ou au casting. La série ne dispose même pas de l’essentiel feu vert, donc il y a encore le temps de voir venir.