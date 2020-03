Castlevania : la série Netflix renouvelée pour une saison 4

Netflix vient d'annoncer sur son compte Twitter que la série animée "Castlevania", inspirée du jeu vidéo, allait bénéficier d'une quatrième saison pour le plus grand bonheur des fans !

Alors que Tomer Sisley vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de saison 2 pour la série Messiah - pourtant très suivie -, un autre programme Netflix se montre plus chanceux. En effet, Castlevania, animé adapté du jeu vidéo à succès, aura droit à une saison 4.

Pour les moins familiers de l'histoire, petit récapitulatif. Quand sa femme, accusée à tort de sorcellerie, se fait brûler vive, le vampire Vlad Dracula Tepes déclare qu'il prendra sa revanche sur le peuple de Wallachia. Aidé du magicien Sypha Belnades et du propre fils de Dracula, le chasseur de démons Trevor Belmont tente de lutter contre la terreur que ce dernier instaure. Un conte sanglant et malin qui devrait plaire aux amateurs du genre !

L'annonce du renouvellement de Castlevania est assez exceptionnelle. En effet, les 10 épisodes composant la saison 3 ne sont disponibles que depuis le 5 mars. Si d'ordinaire la plateforme se fait désirer pour annoncer le destin de ses shows, pour la série animée il n'en est rien ! Attention toutefois avant de crier victoire. On ne connaît pas encore la durée exacte de cette nouvelle saison ni quand elle sortira. Entre les saisons 2 et 3 s'étaient écoulés dix-sept mois... On peut supposer qu'il en sera de même pour la quatrième.

Un joli clin d’œil

Netflix a annoncé la bonne nouvelle sur sa page officielle, mais pas n'importe comment. Une courte vidéo montre ainsi Isaac, le Forgeron maléfique, apprenant la nouvelle par Sir Mirror (Monsieur Miroir). Des images extraites de l'épisode 2 de la saison 3 de l'animé, suivies de l'annonce de son renouvellement !